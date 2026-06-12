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ЦАМТО

В Lockheed Martin не смогли гарантировать сроки поставок союзникам ракет для ЗРК Patriot

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 11 июня. Компания Lockheed Martin не может гарантировать союзникам США, включая страны ЕС, Ближнего Востока и Японию, сроки поставок уже заказанных ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил вице-президент Lockheed Martin Брайан Данн.

"Мы не контролируем распределение этих ракет. Мы не можем никому сказать, какое место вы займете в этом приоритетном списке. Сейчас со стороны Министерства обороны идет много риторики... о том, кто первым получит ракеты. Мы ничего из этого не контролируем", – приводит слова Б.Данна издание Financial Times.

Б.Данн заявил, что компания прилагает все усилия для наращивания производства ракет-перехватчиков PAC-3 в условиях дефицита из-за конфликта вокруг Ирана, однако также "направила отрезвляющее послание" союзникам США, включая Германию, Японию, Польшу, ОАЭ и Саудовскую Аравию, которые эксплуатируют систему ПВО Patriot.

Как напоминает агентство, в апреле Пентагон сообщал, что Lockheed Martin получила контракт на 4,76 млрд. долл. на производство ракет-перехватчиков PAC-3 MSE для Patriot.

В США действует программа иностранного военного сотрудничества Foreign Military Sales, которая позволяет приобретать союзникам оборудование напрямую у правительства США. В ее рамках американские власти выступают в роли обязательного посредника между иностранными правительствами и американскими оборонными компаниями.

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