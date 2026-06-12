Появились кадры новой модификации истребителя с наибольшей в мире дальностью полета: каковы улучшения Су-34? (Military Watch Magazine, США)

MWM: резко выросли объемы производства новейшего Су-34

Новый российский Су-34 сеет ужас в рядах украинских боевиков, пишет MWM. Самолет получил усовершенствования, которые делают его абсолютным повелителем украинского неба.

На видеозаписи, опубликованной министерством обороны России, запечатлена новая модификация истребителя-бомбардировщика Су-34: самолет в неизвестной ранее конфигурации взлетает для нанесения ударов по территории Украины. За кабиной пилота на верхней части фюзеляжа можно увидеть новый обтекатель, который обычно используется для размещения антенн спутниковой связи, оборудования канала передачи данных или систем радиоэлектронной борьбы. Улучшенные возможности спутниковой связи могут оказаться особенно полезными, поскольку многие виды управляемого оружия, в том числе установленные на Су-34 планирующие бомбы, требуют поддержания надежной связи для получения обновленных данных о целях, расчета параметров сброса и корректировки траектории после сброса. Обмен данными может осуществляться через спутниковые каналы, наземные каналы передачи данных или с помощью их комбинации. Таким образом, новая антенна, способная обеспечить более качественную спутниковую связь, может значительно повысить эффективность истребителя при применении высокоточного оружия.

На новых кадрах не видно, что находится внутри обтекателя, и хотя наиболее вероятным вариантом представляются системы спутниковой связи, вполне возможно, что в нем размещено оборудование радиоэлектронной борьбы, усовершенствованная антенная решетка приемника системы предупреждения об облучении или, возможно, ретранслятор связи для координации действий с другими самолетами в составе формирования. С момента запуска в 2014 году программа Су-34 достигла важного этапа развития в мае 2020 года, когда министерство обороны России разместило первый заказ на усовершенствованные истребители Су-34М. По словам председателя правления "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрия Слюсаря, их боевой потенциал в два раза превосходит возможности базовой версии. Информация о разработке специальных разведывательных и противорадиолокационных модификаций самолета была подтверждена позже, что дает основания предположить, что модификация, запечатленная на новых кадрах, представляет собой именно последнюю версию. В рамках постоянной модернизации в июле 2025 года было объявлено, что три варианта универсальной разведывательной подвесной системы "Сыч" позволяют самолету выполнять гораздо более широкий спектр задач и собирать разведывательные данные в режиме реального времени, сохраняя при этом боевую готовность для нанесения ударов.

Су-34 представляет собой серьезно усовершенствованную модификацию советского истребителя-перехватчика Су-27, которая примерно на 50% тяжелее. Увеличенный размер и более экономичные двигатели АЛ-31ФМ2, а также широкое использование композитных материалов для повышения эффективности конструкции обеспечивают значительно большую дальность полета. На сегодняшний день Су-34 считается истребителем с самой большой дальностью полета в мире, и, как ожидается, останется таковым до тех пор, пока на вооружение не поступят первые истребители шестого поколения китайского и американского производства. При установке трех внешних топливных баков PTB-3000 объемом три тысячи литров Су-34 может действовать на межконтинентальных дальностях, сопоставимых с дальностями стратегических бомбардировщиков. По оценкам, перегоночная дальность этого воздушного судна составляет около восьми тысяч километров. Ряд аналитиков предполагают, что в будущем дальность полета этого типа истребителей будет увеличена за счет установки двигателей АЛ-51Ф.

С момента распада Советского Союза Вооруженные силы закупили Су-34 в гораздо большем количестве, чем любой другой боевой самолет. Объемы производства резко выросли как для восполнения потерь в ходе военных действий, так и для обеспечения более быстрого расширения парка российской боевой авиации в период высокой напряженности в отношениях с НАТО. В мае сообщалось, что с начала военной операции на украинском театре боевых действий в 2022 году объем производства боевых самолетов в России удвоился. Это стало результатом многолетних усилий по увеличению выпуска истребителей, бомбардировщиков и ударных вертолетов. После подтверждения информации о значительном расширении масштабов производства Су-34 и истребителя пятого поколения Су-57 в марте 2025 года стало известно, что планируется ускорить производство истребителя Су-35.