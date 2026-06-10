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Газета.ru

В Норвегии раскрыли, сколько получит Украина на закупку и разработку морских дронов

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Флаг Норвегии
Флаг Норвегии.
Источник изображения: Wirestock Creators/Shutterstock/FOTODOM

Норвегия выделит почти $130 млн на закупку морских дронов для Украины

Норвегия в 2026 году выделит Украине около $127 млн на закупку и разработку морских дронов. Об этом сообщило норвежское правительство, передает РИА Новости.

«Правительство в этом году выделит 1,2 миллиарда крон (около $127 млн) на приобретение и разработку морских дронов для Украины», — говорится в публикации.

8 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о невозможности переговоров по урегулированию украинского конфликта на фоне соглашений Киева и Европы о поставках дальнобойных вооружений, подписанных руководителями Британии, Франции и Германии.

Кроме того, он подчеркнул, что российскую сторону беспокоят заявления госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины со стороны Вашингтона. В своей речи в конгрессе политик отметил, что Вашингтон продолжает поставлять оружие Украине по программе PURL , несмотря на продолжающиеся события в Иране.

Ранее на Украине заявили о неизбежном дефиците ракет для Patriot даже при новых поставках США.

Надежда Корзун

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Страны
Германия
Иран
Норвегия
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
Patriot ЗРК
Персоны
Лавров Сергей
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