Падение Великобритании в "турнирной таблице" НАТО — это позор (The Spectator, Великобритания)

Spectator: Британия занимает предпоследнее место в рейтинге перевооружения НАТО

Великобритания занимает предпоследнее место в рейтинге перевооружения НАТО, пишет Spectator. Подобный "успех" прямо противоречит воинственному настрою правительства и желанию взять на себя "руководящую роль" в альянсе. Союзники королевства уже замечают, что его слова сильно расходятся с делом.

Элиот Уилсон (Eliot Wilson)

Опубликованный год назад Стратегический обзор обороны, будущая основа военной политики правительства, был отнюдь не безупречным документом. Однако при всех его изъянах как минимум в одном вопросе царила полнейшая ясность: стратегическая позиция Лондона зиждется на непоколебимой приверженности НАТО.

Верховенство альянса подчеркивалось так часто, что начинало казаться чуть ли не внушением и подсознательной установкой. В предисловии Кир Стармер пообещал, что Великобритания возьмет на себя "руководящую роль" в составе альянса. Министр обороны Джон Хили сказал, что "наша оборонная политика — это "НАТО превыше всего", подчеркнул "непоколебимую приверженность альянсу" и пообещал "обеспечить наше лидерство". Сами авторы обзора подчеркнули, что НАТО — "основа обороны" и "идет в авангарде ценных союзов Великобритании". Фраза "НАТО превыше всего" стала ни много ни мало "определяющим принципом" всего Обзора.

Я подчеркиваю это столь настойчиво, потому что суровая реальность такова, что правительство не просто "несколько не соответствует" своей громкой риторике и далеко идущим планам. Великобритания вопиющим образом манкирует обязанностями перед НАТО. Слова правительства расходятся с делом, и оборонная политика Лондона выглядит, словно из комнаты смеха: наоборот, "НАТО в последнюю очередь".

Как известно, НАТО составила рейтинг стран-членов в соответствии с тем, насколько они выполняют обещания по перевооружению. Быть может, его обнародуют к концу месяца, однако британским министрам следует молиться, чтобы альянс точно так же, как они сами, выбивался из сроков: от этой "турнирной таблицы" просто челюсть отвисает.

Великобритания занимает в ней 31-е место из 32 возможных. Она превзошла лишь Исландию, у которой, не забывайте, вовсе нет постоянных вооруженных сил. В распоряжении Рейкьявика имеется лишь береговая охрана из четырех кораблей и национальная полиция в 750 человек.

Расходы на оборону — слабое утешение для Лондона. По объему расходов в процентном отношении к ВВП Великобритания заняла в 2025 году лишь двенадцатое место из 32, направив на оборону лишь 2,5%. В следующем году этот показатель увеличится на 0,2% до 2,7%, что все равно не дотягивает до среднего показателя по альянсу и гораздо меньше, чем у лидеров — Польши (4,3%), Литвы (4%) и Норвегии (3,2%). Правительство Стармера "задалось целью" довести расходы до 3% при следующем парламенте. По условиям соглашения, достигнутого на саммите НАТО в Гааге в июне прошлого года, к 2035 году Великобритания обязана выделить на "основные оборонные нужды" 3,5% и еще 1,5% на укрепление национальной безопасности и стойкости в широком понимании. Ну и как, скажите на милость, Великобритания этого добьется?

Ведь правительство до сих пор не опубликовало план военных инвестиций, обещанный еще к осени 2025 года. Впрочем, даже он панацеей не станет: главная причина проволочек — это разногласия между министерством обороны и казначейством ее Величества насчет дополнительных расходов (отчего-то Стармер не в силах их разрешить). Утверждается, что министерство обороны рассчитывает на 18 миллиардов фунтов стерлингов в год в течение четырех лет, тогда как казначейство предложило лишь 12. Таким образом, разрыв между требованиями и ресурсами составляет 28 миллиардов фунтов стерлингов.

Глубоко тревожит тот факт, что численность вооруженных сил сократилась настолько, что они уже не могут выполнять даже самые базовые функции. В настоящее время все пять ударных подводных лодок класса Astute("Проницательный") Королевского флота Великобритании отстаиваются в доке и к выполнению боевых заданий не готовы. Минимум одна, а возможно, и две из четырех ПЛАРБ класса Vanguard ("Авангард"), которые обеспечивают непрерывное сдерживание на море, недоступны. Кроме того, Королевские ВВС никак не примут на вооружение хотя бы первый из трех самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-7 Wedgetail AEW1 ("Клинохвост"), чьи предшественники E-3 Sentry ("Часовой") были выведены из эксплуатации еще пять лет назад. В наших возможностях образовались огромные пробелы.

Но есть и более общие проблемы: под угрозой сама репутация Великобритании как надежного и боеспособного союзника. Если отбросить шапкозакидательскую риторику насчет "руководящей роли в НАТО", то Великобритания даже не старается. Если в ближайшем будущем НАТО столкнется с полномасштабным конфликтом, мы явно подведем союзников. Так, ожидается, что 3-я бронетанковая дивизия войдет в состав корпуса стратегического резерва, однако ее костяк составляют три типа техники: основной боевой танк Challenger 3 ("Челленджер"), бронемашина Ajax ("Аякс") и механизированная машина пехоты Boxer ("Боксер").

Ни Challenger 3, ни Ajax еще не поставлены на вооружение, а Boxerнаходится лишь на начальной стадии готовности. 3-я дивизия попросту не может быть развернута в соответствии с планами НАТО. Генерал сэр Ричард Бэрронс, один из авторов Обзора, недавно заявил, что британская армия сможет захватить "лишь маленький торговый городок — и то если повезет".

Инвестор и мультимиллиардер Уоррен Баффет любит приговаривать, что "требуется 20 лет, чтобы сколотить себе репутацию, и пять минут, чтобы ее уничтожить". Поэт Джон Гэй высказался лиричнее, но резче: "Тому, кто был для ближних грязным, // Для них не стать благообразным". Вооруженные силы Великобритании переживают переломный момент. Друзья еще простят вам случайные промашки, но нельзя ожидать, что они не заметят, как часто вы их подводили — ни разу не раскаявшись и не признав своей вины.

Военная политика Великобритании стала пародией на "НАТО превыше всего". Мы не выполняем своих обязательств. Мы лжем самим себе, и трудно даже помыслить, как мы с этим справимся в ближайшем будущем. Наши союзники уже заметили и мотают на ус. Великобритания рискует окончательно испортить себе репутацию — после чего, как мы знаем, "Не станет вновь высокочтимо // Навек утраченное имя".

Элиот Уилсон — бывший секретарь Палаты общин, в том числе в комитете по обороне и подкомитете по борьбе с терроризмом. Редактирует блог Defence on the Brink ("Оборона на грани") и старший научный сотрудник по национальной безопасности Коалиции за глобальное процветание