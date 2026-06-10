Глава Минобороны Польши: Варшава не станет тратиться на закупку оружия для ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

Программа SAFE предусматривает предоставление Евросоюзом странам-участницам долгосрочных кредитов на льготных условиях на закупку вооружений. Оружие, закупленное Варшавой в рамках такого кредитного договора, не будет отправляться украинским военным.

Об этом на заседании сейма заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Он сказал:

Никакая военная техника и никакая часть этой техники не попадет на Украину.

Министр пояснил, что появившаяся в СМИ информация о передаче этих вооружений Киеву является фейковой. Он уточнил, что средства, полученные Варшавой по программе SAFE поступают в Фонд поддержки Вооруженных сил Польши. Согласно польским законам, эти деньги не могут быть потрачены ни на что другое, кроме нужд собственной армии.

Другими словами, Варшава ни при каких обстоятельствах не станет тратиться на закупку оружия для ВСУ.

Днем ранее польские власти подписали соглашение, согласно которому они получат от Брюсселя 43,7 миллиарда евро. Эти средства могут быть задействованы для расширения оборонной инфраструктуры, развитие технологий в сфере обороны и кибербезопасности, а также на закупку оружия, боеприпасов и военной техники.

Источник изображения: topwar.ru

Сейчас наблюдается заметное охлаждение в отношениях Варшавы и Киева. Среди причин этого – участие главы киевского режима Владимира Зеленского в торжественной церемонии перезахоронения останков пособника нацистов и одного из лидеров украинских националистов в годы Второй мировой войны Андрея Мельника.