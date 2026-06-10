Northrop Grumman и Apex заключили соглашение о сотрудничестве по программе орбитальных перехватчиков SBI

ЦАМТО, 9 июня. Корпорация Northrop Grumman 1 июня объявила о привлечении компании Apex в качестве промышленного партнера для участия в программе демонстрации орбитальных перехватчиков (Space-Based Interceptor, SBI) в интересах Космических сил США.

Как сообщает Jane's, соглашение направлено на разработку и демонстрацию группировки спутниковых перехватчиков на низкой околоземной орбите (LEO) в рамках реализации национального приоритетного проекта по созданию системы противоракетной обороны "Золотой купол" (Golden Dome).

Согласно официальному заявлению Northrop Grumman, корпорация самостоятельно финансирует демонстрацию систем SBI для участия в конкурсном отборе, объявленном правительством США. Программа разрабатывается на базе инвестиций компании в оборонные технологии, совокупный объем которых составляет 1 млрд. долл. По итогам наземных испытаний, завершенных в 2026 году, Northrop Grumman планирует вывести демонстрационный образец на орбиту в 2027 году.

Apex – стартап, основанный в 2022 году в Лос-Анджелесе, специализирующийся на производстве унифицированных спутниковых платформ для группировок с большим числом аппаратов на низкой околоземной орбите. Компания предоставит для совместной программы платформу Nova – спутниковый модуль класса ESPA-Grande с расчетным ресурсом 7 лет на орбите высотой 500-1100 км. В базовой конфигурации платформа имеет сухую массу корпуса 300 кг, допускает полезную нагрузку до 300 кг и обеспечивает орбитальную мощность 1 кВт (конец срока службы). В тяжелой конфигурации суммарная нагрузка может быть доведена до 500 кг при мощности свыше 2,5 кВт. Платформа совместима с носителями SpaceX Falcon 9.

Параллельно с совместной программой, Apex реализует собственный демонстрационный проект Project Shadow с объемом вложений 15 млн. долл. В рамках проекта платформа Nova оснащается "орбитальным магазином" с двумя масштабированными демонстрационными перехватчиками на твердом ракетном топливе. Демонстрационная миссия не предусматривает реального перехвата целей, однако направлена на подтверждение ключевых технических характеристик: межспутниковых каналов связи стандарта Link-182, инфракрасных полезных нагрузок для предупреждения об ударах и сопровождения ракет, а также функций самих перехватчиков. Пуск запланирован не ранее июня 2026 года. Представитель Apex подтвердил, что миссия Project Shadow продолжается параллельно с работами в интересах Northrop Grumman.

Northrop Grumman является одной из 12 компаний, отобранных Командованием космических систем (SSC) для участия в программе SBI. В конце 2025 года – начале 2026 года командование заключило в рамках механизма нетрадиционных соглашений (OTA) 20 контрактов с 12 подрядчиками совокупной стоимостью до 3,2 млрд. долл. В число получателей OTA-соглашений вошли: Anduril Industries, Booz Allen Hamilton, General Dynamics Mission Systems, GITAI, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Quindar, RTX/Raytheon, Sci-Tec, SpaceX, True Anomaly и Turion Space.

Программа SBI, реализуемая в интересах системы ПРО "Золотой купол", ориентирована на создание многоспутниковой группировки перехватчиков на низкой околоземной орбите, способных осуществлять перехват баллистических ракет на активном участке траектории, среднем участке и на участке планирования. Программный офис SBI расположен в составе Командования космических систем на базе Редстоун Арсенал, г.Хантсвилл, шт.Алабама. Демонстрация начального потенциала всеми отобранными компаниями запланирована не позднее 2028 года.

По оценке Бюджетного управления Конгресса США (CBO), опубликованной в мае 2026 года, совокупная стоимость развертывания и эксплуатации системы "Золотой купол" в течение 20 лет может составить порядка 1,2 трлн. долл. Наиболее затратным компонентом признана группировка SBI. Ее создание и поддержание потребует, по оценке CBO, около 720-723 млрд. долл. В предполагаемой архитектуре потребуется группировка численностью около 7800 спутников-перехватчиков. Расчетная стоимость одного спутника в группировке принята на уровне 22 млн. долл., стоимость выведения – 500 долл./кг.