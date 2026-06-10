На Сахалине объявили о планах выпускать 5 тыс. БПЛА в месяц для нужд СВО

Полпред в ДФО Трутнев: на Сахалине смогут выпускать по 5 тыс. БПЛА в месяц

Предприятие по производству беспилотников (БПЛА) в Сахалинской области после запуска сборочного конвейера сможет выпускать до 5 тыс. дронов ежемесячно. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба зампредседателя правительства РФ — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева по итогам его визита в регион.

«За лето предприятие планирует изготовить 8 тыс. дронов. А после ввода в эксплуатацию сборочного конвейера мощность производственной линии составит 5 тыс. беспилотников в месяц», — говорится в сообщении на сайте полпреда.

Предприятие по разработке и производству беспилотников было создано на Сахалине в 2026 году. На площадке организован серийный выпуск аппаратов марки «Велес», которые применяются в зоне специальной военной операции (СВО). Во время осмотра производства Трутнев отметил, что предприятие занимается не только выпуском БПЛА, но и поиском решений для противодействия подобным угрозам.

«С этим видом опасности сталкивается весь мир. Нам придется искать ответы на эти угрозы. <...> Такого решения, которое можно было применить раз и навсегда и победить, к сожалению, нет. Ответы нам придется искать в динамике, каждый раз отвечая на действия противника», — приводит слова Трутнева его пресс-служба.

На предприятии уже работают 17 ветеранов СВО. В рамках расширения производства планируется дополнительно создать около 50 рабочих мест.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что создание площадки по выпуску военных беспилотников стало дополнительным вкладом региона в поддержку участников спецоперации. Он напомнил, что ранее в зону спецоперации было направлено более 7200 единиц техники, а также свыше 1 тыс. т гуманитарной помощи.

«Сегодня сахалинцы и курильчане вместе с патриотами со всей страны отстаивают западные рубежи России. Наше обязательство перед героями — оказывать всевозможную поддержку фронту», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, в регионе продолжается разработка морских беспилотных аппаратов. Ранее созданные сахалинскими инженерами безэкипажные катера (БЭК) прошли испытания с участием Тихоокеанского флота.

Власти региона также готовятся к проведению международного форума БПЛА «Крылья Сахалина», который пройдет 3-4 июля. На мероприятии планируется представить новейшие разработки в сфере беспилотных систем и робототехники.

Минобороны РФ 25 мая сообщило, что командующий российской группировкой войск «Восток» доложил министру обороны России Андрею Белоусову о подключении расчетов БПЛА к станциям спутниковой связи. Начальник управления Войск беспилотных систем (БпС) группировки «Восток» подчеркнул, что в рамках набора на военную службу по контракту численность расчетов операторов дронов была значительно увеличена. Это позволило укрепить огневые возможности группировки для поражения живой силы и техники противника.