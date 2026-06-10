Пентагон запросил 2,2 млрд. долларов на новый самолет "судного дня"

ЦАМТО, 9 июня. ВВС США запросили 2,2 млрд. долл. на разработку нового самолета "судного дня", выяснило агентство "РИА Новости", изучив бюджетные документы ведомства.

Речь идет о создании воздушного командного пункта E-4C. Запрошенная сумма рассчитана на 2027 ф.г. и на 23,2% превышает средства, выделенные на программу в этом году, следует из данных. Как поясняется, расходы вырастут из-за масштабного расширения инженерных работ и испытаний.

Согласно документам, новый самолет заменит устаревающий борт E-4B. Ожидается, что как и все подобные аппараты, он будет защищен от воздействия ядерного взрыва и электромагнитного импульса. На таком самолете президент США, министр войны и другие ключевые должностные лица страны смогут руководить войсками в случае уничтожения наземных штабов.

Как стало известно агентству, Пентагон заключил контракт на разработку с компанией Sierra Nevada Corporation. Основная фаза проектирования рассчитана до конца 2031 года.