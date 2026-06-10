"МПО – Гидроприбор" представит военные и гражданские разработки на МВМС "Флот-2026"

Концерн "МПО – Гидроприбор" представит на Международном военно-морском салоне "Флот-2026" свои современные разработки – от перспективных образцов торпед, мин и средств гидроакустического противодействия до высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

Государственный научный центр РФ АО "Концерн "МПО – Гидроприбор" (входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение") – ведущее российское предприятие в области разработки и производства морского подводного оружия и подводно-технических средств специального назначения для ВМФ. Продукция концерна находится на вооружении более чем 20 стран.

В рамках МВМС "Флот-2026" в составе единой экспозиции корпорации "Тактическое ракетное вооружение" концерн представит разработки по ключевым направлениям своей деятельности, включая торпедное и минное оружие, средства гидроакустического противодействия, а также продукцию гражданского назначения.

В числе новейших разработок концерна – электрическая универсальная малогабаритная торпеда УМТ калибра 220 мм.

Электрическая универсальная малогабаритная торпеда УМТ Концерн "МПО – Гидроприбор"

Как отметили на предприятии, разработка сверхмалогабаритных самонаводящихся торпед для вооружения широкого спектра носителей является сегодня одной из приоритетных задач. УМТ способна поражать подводные лодки, отдельные классы надводных кораблей и судов, а также необитаемые подводные аппараты, и предназначена для применения с вертолётов, самолётов и БПЛА. По заданию заказчика торпеда может быть адаптирована к любым видам носителей, включая безэкипажные катера. УМТ имеет аналого-цифровую систему самонаведения и управления, что позволяет корректировать наведение торпеды в режиме реального времени и повышает эффективность её работы в сложной помехо-сигнальной обстановке.

Еще одна из современных разработок концерна, теперь уже в сегменте высокотехнологичной продукции гражданского назначения, – комплекс охраны особо важных морских и береговых объектов "Корвет". В его задачи входят обнаружение, сопровождение и классификация цели, определение текущих координат и параметров ее движения, а также автоматическая передача информации на вышестоящие уровни. В состав комплекса интегрированы взаимосвязанные подсистемы: радиолокационная, телевизионно-оптическая, гидроакустическая (на базе гидроакустической станции обнаружения малоразмерных подводных объектов "Маяк-С") и система обработки данных. Это обеспечивает комплексный мониторинг обстановки надводной поверхности, береговых районов и подводной среды, что увеличивает вероятность обнаружения угрозы и снижает риск её пропуска.

"Комплекс адаптируется под конфигурацию объектов благодаря возможности подключения до десяти станций "Маяк-С", каждая из которых может комплектоваться антенными блоками с разным сектором обзора и может быть удалена от пункта управления на расстояние порядка 20 км, что значительно расширяет контролируемую площадь акватории. Главное преимущество ГАС "Маяк-С" – уникальный цифровой алгоритм обработки сигналов, обеспечивающий надёжное обнаружение потенциально опасных подводных движущихся объектов в сложнейших условиях: на мелководье, при сложном рельефе дна, сильном волнении моря и высоком уровне акустических шумов, – рассказали в концерне. – В настоящее время в "Гидроприборе" ведётся работа по улучшению цифровых алгоритмов обработки сигналов ГАС "Маяк-С" для создания специализированного канала обнаружения необитаемых подводных аппаратов, что повысит эффективность противодействия подводным беспилотным угрозам. Параллельно с этим продолжается работа по совершенствованию комплекса "Корвет". В перспективе он может быть дополнен специализированным оборудованием, в том числе системой контроля воздушной обстановки и обнаружения БПЛА".

ГАС "Маяк-С" Концерн "МПО – Гидроприбор"

Комплекс "Корвет" и ГАС "Маяк-С" не имеют отечественных аналогов, подчеркнули представители "Гидроприбора".

Кроме того, в экспозиции концерна можно будет увидеть универсальную электрическую телеуправляемую самонаводящуюся торпеду ТЭ-2-02, морские донные мины (МДМ-1 мод.1, МДМ-2 мод.1, МДМ-3 мод.1), морскую шельфовую мину МШМ исп.2 и самоходный прибор гидроакустического противодействия МГ-74МЭ мод.1.

Морские мины Концерн "МПО – Гидроприбор"

Все современные разработки концерна "МПО – Гидроприбор" обладают высокими боевыми и техническими характеристиками и способны обеспечить Военно-морскому флоту выполнение самых сложных задач с применением морского подводного оружия, добавили представители предприятия.

Напомним, что международный военно-морской салон "Флот-2026" пройдет в Кронштадте с 10 по 14 июня.