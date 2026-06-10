Sohu: американского летчика сбили на Ближнем Востоке дважды за месяц

Американского летчика сбили на Ближнем Востоке дважды за месяц — и дело не в том, что лично он такой невезучий, пишет автор статьи на портале Sohu. Пентагон не смог разработать эффективную тактику против дешевых иранских ракет, а также не наладил взаимодействие с арабскими союзниками.

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Примечательный инцидент вызвал сомнения в боеспособности американских ВВС — летчик истребителя F-15E был сбит дважды за месяц в ходе войны против Ирана. В марте он был сбит в Кувейте. Иран настаивает, что сработала система ПВО, а Пентагон объяснил инцидент дружественным огнем истребителя Кувейта. Это говорит о серьезных проблемах в координации между американскими военными и их союзниками. Системы радиолокационного опознавания "свой — чужой" и координации маршрутов полетов должны работать идеально. В условиях интенсивных боевых действий задержки в передаче информации приводят не только к потере техники, но и усугубляют уязвимость всей системы командования.

Даже при наличии современного вооружения отсутствие четкой системы координации сил с союзниками является структурным недостатком, который может иметь фатальные последствия. Воюющая сторона, полагающаяся исключительно на технологическое превосходство, не сможет избежать потерь. Техническое преимущество американской армии пасует перед дешевым иранским вооружением.

Второй раз летчик F-15E был сбит дешевой ракетой, которая мгновенно превратила самолет стоимостью в сотни миллионов долларов в металлолом.

Как и в любой асимметричной войне, Ирану нет необходимости вступать в прямое противостояние с США. Беспилотники стоимостью в десятки тысяч долларов могут измотать дорогостоящие системы ПРО Patriot или THAAD, а простые иранские мобильные комплексы ПВО способны сбивать американские истребители. Высокая стоимость вооружений не означает высокую эффективность армии.

Резкий контраст между затратами США и Ирана на войну вынуждает пересмотреть будущую стратегическую обстановку. Если американские военные не смогут эффективно противостоять асимметричной угрозе со стороны Ирана, неопределенность исхода будущих войн значительно возрастет.

Помимо технических и тактических аспектов, нельзя игнорировать также проблемы ротации и морально-психологического состояния личного состава. Летчикам, чьи самолеты были сбиты, требуется длительное физическое и психологическое восстановление. Однако пилот F-15E вернулся на поле боя менее чем через месяц, что свидетельствует о проблемах в системе ротации личного состава ВВС США. Интенсивные и длительные боевые действия создают серьезную нагрузку на летчиков и специалистов материально-технического обеспечения. При дальнейшем обострении обстановки на поле боя время отдыха для личного состава будет еще больше сокращено. Такой изнуряющий режим, несомненно, еще больше снизит боеспособность и увеличит риски оперативных ошибок.

Даже президент Дональд Трамп осознал важность переговоров с Ираном для предотвращения затягивания конфликта, несмотря на военное преимущество США. Перед Вашингтоном стоит важная задача сохранить боеспособность и минимизировать потери личного состава и ресурсов. Соединенным Штатам необходимо срочно пересмотреть свою тактику. История неоднократно доказывала, что поражение в войне часто происходит из-за недооценки противника и чрезмерной уверенности в собственных силах.