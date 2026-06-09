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Кадры, на которых истребитель Rafale французских ВВС сближается с российским Су-35 (Military Watch Magazine, США)

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Истребители Су-35С
Истребители Су-35С.
Источник изображения: © РИА Новости Владимир Астапкович

MWM: российский Су-35 по многим характеристикам превосходит французский Rafale

Над Балтийским морем лицом к лицу сошлись легкий французский Rafale и тяжелый сверхманевренный Су-35 ВКС России, пишет MWM. Технический анализ не оставляет шансов европейской машине: у российского истребителя гораздо более мощный радар, вдвое выше дальность ракет и недостижимые для "француза" летные характеристики.

5 июня Объединенный штаб вооруженных сил Франции опубликовал видеозапись, на которой истребитель Rafale осуществляет перехват в условиях визуальной видимости истребителя дальнего радиуса действия Су-35 Воздушно-космических сил России над Балтийским морем. Этот инцидент произошел 2 июня после того, как Су-35 вылетел для сопровождения пяти других российских самолетов, в том числе самолета воздушного наблюдения и аэрофотосъемки Ан-30, двух транспортных самолетов, а также ударных истребителей Су-24М и Су-34.

В рамках миссии по патрулированию воздушного пространства над Балтикой два истребителя Rafale поднялись по тревоге с авиабазы Шяуляй на севере Литвы и совместно со шведскими истребителями Gripen перехватили шесть российских самолетов. Хотя Rafale — самый совершенный тип истребителя на вооружении Франции и, как ожидается, останется таковым до 2050-х годов, Су-35 сегодня считается третьим по эффективности типом истребителя на вооружении России после Су-57 пятого поколения и гораздо более тяжелого и быстрого МиГ-31БМ.

Несмотря на более низкий статус в ВКС России, Су-35 по большинству основных характеристик значительно превосходит Rafale. Его летные характеристики на всех скоростях гораздо выше: самолет способен нести большую полезную нагрузку, его радиус боевого применения на 50% больше, даже с учетом использования Rafale внешних топливных баков, при этом он значительно быстрее и маневреннее. Двигатели АЛ-41Ф-1С — наиболее мощные из когда-либо устанавливаемых на истребители четвертого поколения; их тяга сопоставима с тягой двигателей F119, которыми оснащен американский истребитель F-22.

Кроме того, они оборудованы трехмерными соплами с векторным управлением тягой, что позволяет выполнять сложные фигуры высшего пилотажа после сваливания, такие как "кобра" и "кульбит". Двигатели Rafale, напротив, признаны недостаточно мощными. Как следствие, при работе с боевой нагрузкой соотношение тяги к массе самолета становится очень низким, а при использовании внешних топливных баков — еще ниже. Размеры Су-35 позволяют оснастить его ракетами класса "воздух—воздух" Р-37М с гораздо большей дальностью, которая примерно в два раза превышает дальность ракет Meteor, которые несет Rafale.

Истребитель Rafale спроектирован как относительно легкий самолет, при этом конструктивные решения позволили минимизировать эксплуатационные расходы и потребности в техническом обслуживании. Тем не менее, показатели готовности к полету остаются далеко не идеальными как во Франции, так и у зарубежных операторов. Небольшие размеры истребителя ограничили возможность установки на нем радиолокатора. Он примерно в четыре раза меньше по размеру и примерно в три раза менее мощный, чем радиолокатор Су-35. Эта особенность дает российскому истребителю значительные преимущества с точки зрения осведомленности об обстановке и потенциала ведения радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, установка радиолокатора с фазированной антенной решеткой "Ирбис-Э" самолета Су-35 на механической головке обеспечивает гораздо более широкий угол обзора, чем у любого другого известного типа радиолокаторов для истребителей. Легкая конструкция Rafale также серьезно ограничивает как его дальность полета, так и полезную нагрузку, а это означает, что любое дополнительное вооружение или внешний топливный бак будут гораздо сильнее влиять на дальность полета и летные характеристики, чем в случае с более тяжелыми истребителями.

В первую неделю апреля самолеты Rafale были задействованы в операциях по патрулированию воздушного пространства над странами Прибалтики. Они прибыли на авиабазу Шяуляй в Литве, а в середине апреля вступили в контакт с российскими истребителями Су-30СМ2 и сопровождавшим их самолетом радиотехнической разведки Ил-20М. Они неоднократно контактировали с российскими истребителями, в большинстве случаев с Су-30СМ2. Многие системы Су-30СМ2, разработанные несколько десятилетий назад, прошли несколько поколений модернизаций, тогда как в Су-35 эти системы были интегрированы с самого начала, что обеспечило более высокую эффективность, меньшую массу, снижение сложности эксплуатации и в целом несколько улучшенные характеристики.

Если Су-35, насколько известно, ни разу не проигрывал в столкновениях в воздухе и добился многочисленных успехов в воздушных боях на украинском театре военных действий, то Rafale впервые прошел испытание в условиях высокоинтенсивных боевых действий в мае 2025 года. Тогда один истребитель Rafale и еще несколько самолетов, состоящих на вооружении Индии, были сбиты истребителями J-10C ВВС Пакистана. Примечательно, что ни Су-35, ни Rafale не пользуются большим спросом за пределами Европы, поскольку китайские и американские истребители пятого поколения, такие как J-20 и F-35, значительно превосходят их по возможностям. <...>

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Страны
Индия
Литва
Пакистан
Россия
США
Франция
Продукция
F-22
F-35
F119
Gripen NG
J-20
Meteor MBDA
Rafale
АЛ-41Ф
Ан-30
Ирбис-Э
МиГ-31
МиГ-31БМ
ПАК ФА
Су-24
Су-24М
Су-30
Су-34
Су-35
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