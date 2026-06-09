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ЦАМТО

Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором АО "ОСК" Андреем Пучковым

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Андрей Пучков
Андрей Пучков.
Источник изображения: Игорь Лаптев

ЦАМТО, 8 июня. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации Андреем Пучковым. Ниже открытая часть беседы приведена в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Объединенная судостроительная корпорация объединяет действительно не только судоремонтные предприятия, верфи судостроительные, но и научные центры, конструкторские бюро, приборную базу – предприятия и структуры, которые занимаются приборами. Это наше ведущее объединение в области судостроения.

За 2023-2024 годы правительство оказало судостроительной компании, объединенной компании, приличную поддержку – свыше 80 млрд. руб. И банк ВТБ тоже активно работает. Знаю, что задач много, они непростые, но все-таки движение вперед есть, эти задачи решаются. Хотел бы услышать и Ваши оценки. Пожалуйста.

А.Пучков: Владимир Владимирович, Вы практически три года назад перед нами поставили задачу заняться развитием Объединенной судостроительной корпорации. Некоторые результаты достигнуты. Мы второй год подряд находимся в позитивной зоне с точки зрения прибыльности работы. Прошедший 2025 год стал для нас особо значимым, потому что мы впервые за многие годы получили положительный финансовый результат на консолидированной базе ОСК вместе с нашими заводами. У нас растет выручка постепенно, на 30 проц. за последние три года выросла, в 2025 году составила уже 525 млрд. руб.

Если говорить о производственной деятельности, то за это время мы сдали порядка 110 кораблей и судов. Прошедший 2025 год для нас тоже был рекордным – мы сдали порядка 50 кораблей и судов.

Ритмично работаем по государственному оборонному заказу: в прошлом году Военно-морскому флоту передали четыре подводные лодки, первый боевой ледокол "Иван Папанин". В 2026 году тоже планируем ряд значимых событий по линии гособоронзаказа.

В гражданской части могу упомянуть, Вы знаете, крупнейшую в истории серию атомных ледоколов: в прошлом году сдали "Якутию", в этом достраиваем "Чукотку", а "Ленинград" и "Сталинград", которые под Вашим руководством закладывали, находятся в строительстве.

Также работаем по строительству грузовых, пассажирских судов, рыболовецкого флота, в том числе таких судов, которых в нашей стране в общем-то до последнего времени и не строилось.

Пару слов о планах. Вы в свое время отметили, что в том, что касается флота, горизонт – это минимум середина этого века. Вот мы и создаем сейчас задел на десятилетия. Активно модернизируем верфи. Мы в этом году выходим на строительство "Северной верфи" – это наш флагманский проект, практически полностью завод будет перестроен, приобретет совершенно новые качества. Занимаемся дальневосточным проектом. Безусловно, активно работаем в области импортозамещения судового комплектующего оборудования и, конечно, занимаемся цифровизацией нашей отрасли.

В.Путин: Нужно сделать все, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам, о которых Вы сказали, – это "Ленинград" и "Сталинград". И конечно, продолжить реализацию планов по "Лидеру".

А.Пучков: Конечно, Владимир Владимирович.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Северная верфь
Персоны
Путин Владимир
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