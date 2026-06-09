Milrem Robotics открыла в Нидерландах линию сборки ДУМ THeMIS для ВС Украины

ЦАМТО, 8 июня. Эстонская Milrem Robotics совместно с голландской компанией VDL Defentec открыли сборочную линию наземных дистанционно управляемых машин THeMIS в городе Борн (Нидерланды).

На официальной церемонии открытия предприятия первые собранные в Борне ДУМ THeMIS были переданы правительству Нидерландов для дальнейшей отправки на Украину.

Линия сборки THeMIS была создана для поддержки финансируемого Нидерландами проекта поставки более 100 ед. THeMIS ВС Украины. Координация поставок осуществляется через голландское подразделение Milrem Robotics совместно с VDL Defentec.

Как заявлено, линия завершающей сборки THeMIS в Борне спроектирована с учетом возможности обеспечения гибкости производства. Это позволит быстро масштабировать производство и при необходимости ускорять поставки.

Как заявил главный исполнительный директор Milrem Robotics, открытие сборочной линии и передача первых произведенных в Нидерландах ДУМ THeMIS демонстрируют, что европейская оборонная промышленность способна быстро наращивать производственные мощности и предоставлять Украине значимые возможности.

Новые ДУМ пополнят парк платформ THeMIS, которые применяются на Украине с 2022 года.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2025 года Milrem Robotics объявила, что в сотрудничестве с неназванной страной-членом ЕС поставит Украине "рекордное" количество наземных ДУМ THeMIS в рамках безвозмездной военной помощи. Содержание пакета поставки будет разработано с учетом возможности масштабирования производства, что позволит в перспективе по необходимости поставлять дополнительные машины.

Milrem Robotics приступила к поставке ВСУ платформ THeMIS в 2022 году. Первоначально сообщалось, что поставленные ДУМ используются для расчистки территорий от противотанковых мин, а также неразорвавшихся боеприпасов, транспортировки грузов в районы, недоступные для обычных транспортных средств или туда, где высок риск потери техники. THeMIS также применялись инженерными подразделениями для перевозки противотанковых мин в целях ускорения минирования местности. Позднее было объявлено о планах существенно нарастить поставки, включая ДУМ версий, оснащенных системами вооружения.

Разрабатывающая робототехнические системы Milrem Robotics открыла офисы в Эстонии, Финляндии, Швеции, Нидерландах, Польше, США и Объединенных Арабских Эмиратах. Наряду с THeMIS, компания разрабатывает боевые ДУМ HAVOC и VECTOR, а также системы обеспечения автономности, включая систему ARCOS.

Компания также возглавляла европейскую программу разработки интегрированной модульной наземной дистанционно управляемой системы iMUGS (Integrated Modular Unmanned Ground System) в рамках инвестируемой Евросоюзом Программы развития европейской оборонной промышленности" (European Defence Industrial Development Programm, EDIDP). В настоящее время ведется подготовка к следующему проекту, iMUGS2.