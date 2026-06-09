«Может по дороге блудить». В зоне СВО нашли деталь новой ракеты ВСУ. Что о ней известно и кто мог поставить Киеву это оружие

В России допустили, что США передали ВСУ крылатые ракеты Rusty Dagger

Украина могла получить от США новые крылатые ракеты AGM-188A Rusty Dagger («Ржавый кинжал»). Вывод об этом был сделан после найденной в зоне специальной военной операции (СВО) особой CRPA-антенны.

Такие антенны устанавливают на беспилотниках и ракетах, что позволяет им принимать сигналы спутников в обход помех. При осмотре компонента неизвестной ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские бойцы заметили уникальный CAGE-код, который присваивают работающим с правительством США поставщикам. Разработчиком антенны оказалась компания Zone 5 Technologies, являющаяся частью американской программы Extended Range Attack Munitions (ERAM), которая была запущена специально для поддержки Украины.

В России предположили, что найденная антенна принадлежит давно обещанной Киеву крылатой ракете AGM-188A, так что нельзя исключать, что Украина, наконец, получила партию «Ржавых кинжалов».

КР AGM-188A Rusty Dagger («Ржавый кинжал»). Источник: Кадр: Zone 5 Technologies / YouTube

Испытания «Ржавых кинжалов» прошли в США в январе

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели испытания «дешевой» крылатой ракеты AGM-188A Rusty Dagger еще в январе этого года. Они прошли на полигоне во Флориде.

И хотя американские военные не разглашали название используемого орудия, на фотографиях с испытаний можно увидеть именно «Ржавый кинжал». Показательное использование орудия прошло успешно — снаряд поразил выбранную цель.

Ракету, разработанную в рамках проекта ERAM, уже давно обещали поставить Киеву. Автор Telegram-канала «Война История Оружие» Кирилл Федоров привел сообщение американского чиновника Кайла Басса, по всей видимости, причастного к этой программе. Будучи членом Совета по международным отношениям, Басс заявил 19 мая, что совместно с главой Минобороны США Питом Хегсетом он осмотрел производственную линию крылатых ракет проекта ERAM. Чиновник написал: «ERAM уже в пути», — однако не уточнил, о каком вооружении по этому проекту идет речь.

КР AGM-188A Rusty Dagger («Ржавый кинжал»). Источник: Кадр: Zone 5 Technologies / YouTube

В России оценили возможную передачу ВСУ «Ржавых кинжалов»

Если США передали Украине новые крылатые ракеты, стоит быть готовыми к тому, что это будет некачественное вооружение. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Если [ракета была разработана] специально для Украины, то она может по дороге блудить. Может быть, где-нибудь упадет в Эстонии и так далее. Потому что, как правило, товар, который делают не для себя, уступает качеством Василий Дандыкин военный эксперт

Специалист добавил, что дальность ракеты может составлять 500-600 километров, однако низкое качество ее сборки значительно снижает эффективность.