На границе НАТО с Россией я увидел разгром бронетанковых войск (The Telegraph UK, Великобритания)

The Telegraph: беспилотники и ИИ выдавливают с поля боя тяжеловесов 20-го века

В 30 километрах от границы с Россией беспилотники и артиллерия уничтожили финские танки. НАТО проводит учения “Полярная звезда”, готовясь отражать натиск России, пишет The Telegraph. Западные вояки еще раз убедились, что воевать на поле боя 21-го века им только предстоит научиться.

Том Коттерилл (Tom Cotterill)

Спрятавшись в густом лесу в 30 километрах от границы с Россией, подразделения НАТО устроили засаду на финскую бронетанковую колонну.

Сквозь безмолвный лес раздавался эхом лязг гусениц: вперед по грунтовой дороге мчалась группа немецких танков Leopard 2.

Без предупреждения солдаты в камуфляже вышли из укрытия за деревьями и дали по тяжелобронированным машинам ракетный залп — быстрее, чем финские призывники успели среагировать.

В течение нескольких секунд три танка уничтожены, их юные экипажи, которым по 19-20 лет, убиты, а противотанковые команды тихо отступили обратно в чащу.

Почти в 500 километрах к югу, в испещренных озерами лесах под Коуволой, другую группу “Леопардов” обездвижили беспилотники и артиллерия: они ехали через сосновый лес слишком тесным строем.

Обе атаки были отработкой маневров и произошли на учениях НАТО North Star (“Полярная звезда”) с участием 5 тысяч военнослужащих из семи стран, включая Великобританию, в густых лесах региона Кайнуу на востоке Финляндии.

Но они показывают, с чем может столкнуться НАТО в будущей войне с Россией, если североатлантический альянс не откажется от традиционных вооружений, таких как танки, и не перейдет к современным методам. На прошлой неделе главнокомандующий вооруженными силами Латвии предупредил, что Москва обрела преимущество над НАТО в беспилотной войне и сможет вторгнуться в Прибалтику к 2028 году, воспользовавшись заторможенным перевооружением Европы.

Командование НАТО столкнулось с надвигающимся кризисом: союзникам еще только предстоит научиться воевать на поле боя 21-го века, где господствуют беспилотники с искусственным интеллектом, способные оперативно обнаруживать танки и тяжелую технику с неба и поражать их.

Североатлантический альянс должен идти в ногу с развитием сухопутных войск, чтобы противостоять России, заявили представители командования в интервью The Telegraph. В противном случае есть риск, что Прибалтика падет под натиском Москвы.

Чтобы этого не произошло, придется наладить массовое производство беспилотников и расширить их закупки, а также вложить дополнительные средства в разработку военной техники следующего поколения с внедрением автономных систем.

Исторически на переднем крае сражались танки. Действуя как сухопутные броненосцы, они пробивали оборону противника своей огневой мощью.

И хотя военные стратеги убеждены, что танкам по-прежнему найдется в военной иерархии, многие прочат им скорую сдачу позиций.

Пожалуй, ярче всего это проявилось на Украине, которая с началом спецоперации превратилась в кладбище для тысяч украинских и российских танков и их экипажей. По данным ВСУ, Киев потерял около 5 700 танков и бронемашин из-за беспилотников, мин и ракет.

Статистику потерь пополнили подаренные Украине в 2023 году британские основные танки Challenger 2 (“Челленджер”). Эта машина считалась одной из мощнейшей в арсенале британской армии, но вышла из строя после наезда на мину.

По всей Украине на долю беспилотников приходится более 90% потерь на поле боя — причем подавляющее большинство подбитых и уничтоженных машин составляют именно танки и бронетехника.

Огромная задача по преодолению этой современной угрозы стоит перед командирами по всему НАТО: члены альянса торопятся переоснастить вооруженные силы и создать системы вооружений для защиты от неизбежного налета беспилотников, которые будут господствовать в войнах будущего.

Финский капрал Юлиус Арккиля, командир танка, “уничтоженного” вместе с экипажем в ходе засады на учениях “Полярная звезда”, сказал, что беспилотники полностью изменили современную войну.

“Управлять танком в такой местности стало опасно из-за распространения беспилотников, поэтому нужно внимательно следить за воздухом, и только затем за дорогой и всем остальным, — сказал капрал Арккиля, недавно призванный в армию. — Все может измениться за считанные секунды. Мой наводчик не заметил противника вовремя, так что да, мы все мертвы”.

Британские солдаты, испытав на учениях НАТО новый парк армейских беспилотников, заявили, что их необходимо внедрять быстрее, чтобы подготовиться к конфликту с Россией и обеспечить дополнительный уровень защиты бронетехники.

Местность, где проводились учения “Северная звезда”, может стать одной из первых целей России. Глава финской разведки уже предупредил, что Владимир Путин наращивает численность войск вблизи границы с Финляндией.

Подполковник Дэвид Манс, командир 3-го батальона парашютно-десантного полка, на учениях отражал атаку финских танков при помощи противотанковых ракет NLAW.

43-летний британский офицер с камуфляжем на лице не сомневался в способностях своих солдат, которые считаются одним из лучших подразделений Великобритании, ее военной элитой.

При этом он добавил: “Развертывание боевой группы в этой части света, довольно близко к российской границе, заставляет всех задуматься о вполне реальных проблемах, с которыми нам приходится сталкиваться”.

На протяжении учений “Северная звезда” условный неприятель получил лишь типовое обозначение — “красные” (в англосфере в военной среде принято называть “своих” синими, а противника — “красными”, прим. ИноСМИ). Но для войск на местах было ясно, что реальный противник, против которого они готовятся выступать, — Россия.

Это были первые крупные военные учения в Финляндии с тех пор, как страна вступила в НАТО в 2023 году с началом спецоперации на Украине.

Общая граница Финляндии с Россией длиной свыше 1 300 километров — самая протяженная во всем альянсе и составляет значительную часть восточного фланга НАТО.

Начальник военной разведки Финляндии генерал-майор Пекка Турунен, предупредил, что Кремль наращивает военную мощь на границе с Финляндией, создавая новые угрозы альянсу.

В последние месяцы Россия вкладывается в восстановление обветшалого гарнизона советских времен в Петрозаводске примерно в 150 километрах от Финляндии.

Предполагается, что там разместится 44-й армейский корпус численностью около 15 тысяч военнослужащих. На опубликованных финскими СМИ спутниковых снимках видно, как на территорию базы, очищенную от разросшегося кустарника, въезжает военная техника.

Россия также разместила недалеко от Финляндии 71-ю гвардейскую мотострелковую дивизию, 61-ю бригаду морской пехоты и 14-й армейский корпус — близ Мурманска на самом севере. Южнее расквартированы 80-я отдельная арктическая мотострелковая бригада, 44-й армейский корпус и 69-я гвардейская мотострелковая дивизия.

В совокупности это составляет свыше 50 тысяч военнослужащих, хотя из-за потерь на Украине, истинная численность личного состава может быть несколько ниже.

“Поскольку спецоперация на Украине продолжается, гарнизоны занимаются главным образом базовой подготовкой подразделений перед отправкой на фронт”, — говорится в докладе финской военной разведки. — Однако стало ясно, что после окончания спецоперации одним из основных направлений развития вооруженных сил России будет Финляндия”. Кайнуу, где проводятся учения “Полярная звезда”, может стать основным маршрутом для вторжения России в Финляндию, и НАТО предстоит его сдерживать (Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать. – Прим. Ино СМИ).

Эта местность имеет огромное историческое значение. Во время Зимней войны 1939-40 годов советский вождь Иосиф Сталин бросил на Финляндию около 750 тысяч военнослужащих, более 2 500 танков и 4 тысячи истребителей, однако Красная Армия всё равно увязла.

Значительно уступая противнику, финская армия численностью в 350 тысяч человек и всего 32 танка грамотно воспользовалась местностью и нанесла СССР сокрушительные потери: по оценкам, в ходе 105-дневных сражений погибли до 150 тысяч сталинских солдат — против всего 25 тысяч финнов.

Сегодняшние финские командиры говорят, что совместно с союзниками применят ту же тактику, чтобы отразить натиск Путина, если он попытается повторить сталинское вторжение — только на этот раз они задействуют беспилотники для уничтожения личного состава и бронетехники с невиданной прежде скоростью.

Полковник Ари Мяяття — заместитель командира бригады финской армии “Карелия”, одного из самых хорошо оснащенных подразделений страны. На вопрос, что он хотел бы сказать Путину, если российский лидер вознамерится атаковать, он ответил: “Не делайте этого. Это дорого вам обойдется… Мы готовы”.

Для борьбы с российской угрозой НАТО создала линию сдерживания на восточном фланге (EFDI) для защиты рубежей от Финляндии до Румынии.

Это похоже на современную линию Мажино — многострадальную серию укреплений, возведенных Францией в 1930-х годах. Впрочем, линия Мажино так и не остановила вторжение нацистов в годы Второй мировой войны. Однако командование НАТО убеждено, что новая линия выстоит благодаря системам наведения с поддержкой искусственного интеллекта для уничтожения наступающих и транспортных средств в зоне поражения протяженностью в сотни миль.

“Мы изменили сценарий учений, чтобы самым непосредственным образом отрепетировать, как именно мы будем воевать, — объяснил командующий сухопутными войсками США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью. — Мы демонстрируем, что вместе с союзниками можем выставить смертоносные силы и реализовывать инициативу сдерживания на восточном фланге НАТО”.

Постоянная армия Финляндии относительно невелика и насчитывает около 24 тысяч военнослужащих, однако Хельсинки обладает одним из крупнейших резервов в составе НАТО. В стране насчитывается около 900 тысяч резервистов, и в случае войны Хельсинки сможет оперативно мобилизовать еще 280 тысяч военнослужащих — при совокупном населении в 5,6 миллиона человек. Для сравнения, Великобритания располагает более чем скромным резервом в 24 тысяч солдат — при постоянной численности армии чуть более 70 тысяч.

Военная служба обязательна для всех финских мужчин по достижении 18 лет, тогда как женщины могут служить добровольно. Призывники могут служить от шести до девяти или 12 месяцев, в зависимости от уровня подготовки.

20-летний рядовой Аапо Хейккиля, член танкового экипажа капрала Арккиля,назвал учения бесценными. “Мы не так уж много сражались, — признался он. — Это было наше первое настоящее сражение, хотя мы провели здесь несколько дней. Но мы на собственном опыте убедились, что такое настоящая война”.

Он также высоко оценил британские войска: “Это профессиональные солдаты все до единого и действительно хорошо знают свое дело. Это здорово помогает, когда такие за наших, но мы также должны понимать, что когда они по сценарию против нас, это грозный противник”.

В учениях приняли участие более 10 тысяч финнов, а также сотни британских военнослужащих и армейские вертолеты Wildcat (“Дикая кошка”).

Для британского личного состава учения “Полярная звезда” стали суровым напоминанием об угрозе, которую по-прежнему представляет собой Москва: руководители оборонных ведомств опасаются, что к 2030 году Россия восстановить вооруженные силы после кровавых потерь на Украине.

Подполковник Дэйв Кросби из 16-й воздушно-десантной бригады сказал, что цель учений — подготовить войска НАТО к боевым действиям на местности, аналогичной российской.

“С началом спецоперации на Украине стало ясно, что Россия находится в центре внимания британской армии”, — сказал он в интервью The Telegraph вскоре после того, как британские войска отработали высадку воздушного десанта вместе с американскими, итальянскими и польскими войсками.

“В данный момент мы находимся недалеко от российской границы, поэтому эта местность очень похожа на ту, где нам, по-видимому, придется сражаться в будущем”, — подчеркнул он.

В ходе военных учений британские военнослужащие провели серию учебных воздушных атак вместе с союзниками по НАТО после выброски с с вертолетов Chinook (“Шинук”). Цель учений — проверка взаимодействия друг с другом элитных подразделений союзников.

Учения также стали важным испытательным полигоном для нового парка армейских беспилотников, которые неуклонно внедряются в вооруженных силах.

Военнослужащие 3-го стрелкового батальона получили новый беспилотник-разведчик Ghost (“Призрак”) с искусственным интеллектом, чтобы обнаруживать цели для минометных расчетов и оперативно корректировать огонь, а также боевой беспилотник меньшего размера Bolt (“Засов”).

В настоящее время в арсенале армии имеется около 6 тысяч беспилотников, однако предполагается, что в войне с Россией их запасы исчерпаются в течение недели. Солдаты отмечают, что темпы поставок беспилотников необходимо увеличить, поскольку они “переписывают правила игры”.

“Нам нужно поскорее внедрить их, как сейчас. Я не могу этого не отметить”, — сказал 27-летний капитан Джон Маккензи после учений в Финляндии.

“Они уже доказали свою ценность и могут выигрывать бои. Разумеется, есть и свои скептики, куда же без них? Однако новые системы, те же Ghost и Bolt, значительно облегчают нашу задачу передового наблюдения”, — добавил он.

Из другой техники бойцы опробовали новые транспортные беспилотники для доставки боеприпасов и провианта на передовую, а также разведки. Подобная технология уже с большим успехом применялась на полях сражений на Украине.

Командир 3-го стрелкового полка подполковник Том Редон, сказал, что войска оперативно осваивают новые технологии, в которых Украина выбилась в лидеры.

“Речь идет о том, как оптимизировать ИИ, как внедрить его в существующие системы, а также наладить эффективное сотрудничество с партнерами”, — сказал подполковник Редон.

Командир финской бригады в Кайнуу и руководитель учений “Полярная звезда” бригадный генерал Ари Лааксонсен назвал “жизненной важной” работу с союзниками по НАТО над тем, как сочетать особенности суровой местности его родины с использованием беспилотников и новых технологий.

Седой командир заверил, что финский народ “очень прагматично” смотрит на опасности, с которыми столкнулась его страна, а также к необходимости подготовки Европы и НАТО.

“В Финляндии есть поговорка. Ее трудно перевести, но общий смысл такой, что мудрый человек всегда готовится заранее — до того, как это действительно понадобится… И мы в самом деле готовы защищаться, если потребуется”, — заключил он.