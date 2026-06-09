Войти
Военное обозрение

Канада размышляет о покупке шведских JAS 39 Gripen - щелчок по носу Трампа

393
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Правительство Канады изучает возможность приобретения 72 истребителей JAS 39 Gripen шведского производства Saab. В перспективе парк может вырасти примерно до 140 самолётов. Это позволит создать до 9 тысяч рабочих мест в Канаде благодаря локализации производства.

Решение вписывается в стратегию диверсификации источников поставок вооружения на фоне заметного похолодания отношений с Вашингтоном. После торговых конфликтов и напряжённости в двусторонних связях при администрации Трампа Оттава последовательно снижает зависимость от американского оружейного экспорта. Ранее Канада планировала закупить 88 истребителей Lockheed Martin F-35, однако теперь рассматривает смешанный флот из F-35 и Gripen.

Эксперты отмечают, что Gripen станет важным шагом к снижению доли американской техники в канадских ВВС. Шведские машины предлагают современные возможности при меньшей стоимости эксплуатации и большей независимости от поставок из США. Saab обещает передачу технологий и создание полноценного производственного центра в Канаде.

В правительстве Канады:

Мы стремимся одновременно удовлетворить нужды вооружённых сил, диверсифицировать геополитические связи и поддержать национальную промышленность.

Решение ещё не принято окончательно, но переговоры активно продолжаются. Аналитики считают, что такой подход позволит щёлкнуть по носу президента США Дональда Трампа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Швеция
Продукция
F-35
Gripen NG
Компании
Lockheed-Martin
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.06 12:29
  • 16033
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.06 11:22
  • 1
Военный высказался о переданных Киеву ракетах «Ржавый кинжал»
  • 09.06 11:11
  • 1
Названы задачи Су-75 в ходе СВО
  • 09.06 10:08
  • 1
«Аэромакс» готовит беспилотный вертолет В-200 к запуску в эксплуатацию
  • 09.06 06:48
  • 2
В России предложили создать малую систему ПВО
  • 09.06 06:10
  • 0
Комментарий к "Крушитель авианосцев: какой флагман получит Северный флот"
  • 09.06 04:59
  • 0
Комментарий к "На границе НАТО с Россией я увидел разгром бронетанковых войск (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 09.06 02:32
  • 0
Комментарий к ""Три условия, и победа над Россией у нас в кармане". У Расмуссена есть план (The Economist, Великобритания)"
  • 09.06 01:36
  • 1
НАТО с небольшим перевесом побеждает противника, имитирующего действия России, в рамках киберучений (Financial Times, Великобритания)
  • 09.06 01:20
  • 1
В "Ростехе" сообщили, что российский истребитель пятого поколения Су-57 способен выполнять функции воздушного командного пункта (Military Watch Magazine, США)
  • 09.06 01:03
  • 0
Комментарий к "Помощник президента России подтвердил наличие непубличных контактов с Киевом"
  • 09.06 00:08
  • 0
Комментарий к "Наступившее лето отличается от предыдущих аналогичных периодов СВО"
  • 08.06 21:33
  • 2
FPV-дрон "Пиранья 10", сбивший танк ABRAMS, показали на HeliRussia-2026
  • 08.06 20:00
  • 0
Комментарий к "Крупнейшая в мире ударная подлодка заявила о своем присутствии близ заполярных рубежей НАТО. Насколько могуч "Ясень-М"? (Military Watch Magazine, США)"
  • 08.06 11:40
  • 8
На Западе оценили ракетную мощь российского «Адмирала Нахимова»