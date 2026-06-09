"Три условия, и победа над Россией у нас в кармане". У Расмуссена есть план (The Economist, Великобритания)

Экс-генсек НАТО Расмуссен: с Россией ЕС нужна стратегия “мира посредством силы”

Разговоры о посланнике для переговоров с Москвой преждевременны, пишет в The Economist экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Чтобы добиться поражения России, Европе нужно изменить правила игры, и только тогда можно говорить с ней — "с позиции силы". У Расмуссена есть план, как этого добиться.

Андерс Фог Расмуссен

Разговоры о назначении посланника для переговоров преждевременны, убежден бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Глава украинского режима Владимир Зеленский призвал к личной встрече с Владимиром Путиным в очередной попытке положить конец конфликту с Россией. Его предложение прозвучало на фоне серьезных разговоров в Европе о назначении собственного посланника для дипломатического урегулирования с Москвой.

Мне доводилось встречаться с Владимиром Путиным и бывшим президентом России Дмитрием Медведевым, и я могу вас заверить: они уважают лишь силу. Поэтому дискуссия о фигуре посланника грозит отвлечь нас от важного, если ее не подкрепить стратегией “мира посредством силы”.

К ее чести, Европа уже начала заполнять бреши, образовавшиеся после ухода США. Я пишу об этом как специалист по трансатлантическим отношениям, за свою жизнь проработавший с несколькими американскими президентами. Вывод напрашивается сам собой: Вашингтон больше не придет Европе на выручку.

В частности, подлинное лидерство продемонстрировала Германия, подкрепив свои речи серьезными деньгами, оружием и политической приверженностью. Франция и Великобритания создали в помощь Украине “коалицию желающих”. Однако этого далеко не достаточно. Прежде чем продолжить обсуждать вопрос о назначении переговорщика, Европа должна убедиться, что будущий посланник сможет действовать с позиции силы. И есть три вещи, которые она должна сделать.

Во-первых, нужно еще сильнее сдавить путинскую военную экономику. Столкнувшись с трудностями на линии фронта, российский лидер не оставляет надежд сломить волю и экономическую инфраструктуру Украины, обстреливая ее города и электросети ракетами и беспилотниками.

Европейские правительства должны поддержать Украину технологически и промышленно в ее стремлении нанести серьезный удар по военной экономике России. Они также должны ввести точечные санкции против стран и компаний, поставляющих ключевые комплектующие и материалы для российской программы создания баллистических ракет. У российского ракетного комплекса есть две ахиллесовы пяты: исходные химикаты для твердого топлива, которые поставляются из Китая и Узбекистана, и западная микроэлектроника, которая поступает в Россию через Китай, Гонконг и Среднюю Азию. Оба канала поставок можно пресечь посредством уже имеющихся у Европы юридических и дипломатических инструментов.

Прекращение этих поставок крайне важно, поскольку ситуация складывается не в пользу Украины. Россия производит примерно 850 баллистических ракет в год, Америка — около 600 перехватчиков Patriot и в настоящее время сосредоточилась на пополнении собственных арсеналов. Таким образом, самый весомый вклад Европы в противовоздушную оборону Украины — в первую очередь, ограничить возможности России по производству этих ракет.

Важно отметить, что “теневой флот” России продолжает поставлять сырье за наличные. Чем точнее мы откалибруем свое законодательство и чем больше полномочий предоставим компетентным органам, тем сильнее сократим поступления в казну Кремля. Почти половина российского морского экспорта нефти проходит через Балтику — причем нередко на подсанкционных танкерах и через узкие места, подконтрольные Европейскому союзу и НАТО.

Во-вторых, Европа должна ускорить восстановление ключевой инфраструктуры Украины. Линия фронта этой зимой будет проходить не только в окопах, но и в каждой украинской котельной, водопроводной станции и подстанции. Путин бьет по энергосистеме с одной целью: сломить украинское общество до каких бы то ни было переговоров. Временами выработка на Украине падала до всего 10 гигаватт электроэнергии — с 60 до начала боевых действий.

Европа должна восстановить уничтоженное Россией. По всему ЕС простаивают десятки выведенных из эксплуатации угольных и газовых электростанций — с совершенно исправным оборудованием. Передать их Украине можно быстро и недорого. Каждый мегаватт выработки, восстановленный в Киеве, Харькове или Одессе до наступления зимы, — станет рычагом влияния на будущих переговорах, когда бы они ни начались. Европа должна приступить к демонтажу, отгрузке и повторной сборке этих электростанций с той же срочностью, что и она пополняла свои хранилища во времена энергетического кризиса 2022 года.

В-третьих, Европа должна четко дать понять, что будущее Украины — в составе ЕС. Это будет мощнейший сигнал Путину о том, что всякая надежда подчинить Украину тщетна. Членство в ЕС — это единственная гарантия безопасности, воспрепятствовать которой Москва не в силах. Это в корне изменит правила игры — и само по себе станет поражением России и долговременной наградой для Украины.

Потребуется политическая смелость, чтобы преодолеть интриги с правом вето со стороны государств, тяготеющих к орбите Москвы — вроде Венгрии при Викторе Орбане. Его преемник Петер Мадьяр снимет вето на вступление Украины в ЕС, однако ускорению процесса наверняка воспротивится. Один из способов приблизить вступление Украины в ЕС — отказаться от принципа единодушия в принятии решений по внешней политике и обороне в пользу голосования квалифицированным большинством. Также предстоит наметить конкретные вехи на пути Украины: единый рынок ЕС, военно-промышленный комплекс, энергетическая сеть, сельское хозяйство, транспортные сети и цифровая инфраструктура.

Я хотел бы сказать европейским институтам, которые в этом месяце вывесили в Брюсселе огромные транспаранты с надписью “Демократия”: давайте не будем забывать, что сотни тысяч украинцев погибли, отстаивая ценности, которые по праву считаются европейскими: демократию, верховенство закона, право свободного народа заключать союзы по своему усмотрению. Бросить эту страну на неопределенный срок в “серой зоне”, с наполовину выполненными обещаниями, было бы предательством памяти украинских жертв и “отмашкой” для Путина, чтобы дерзнуть еще раз.

Если Европа выполнит эти три условия, вопрос о посланнике решится сам собой. Собеседник России будет говорить от имени континента, который уже проделал тяжелую работу: взял на себя бразды правления там, где Америка оставила пробел, сдержал зимнее наступление Путина и открыл перед Украиной европейское будущее. Без этой работы и четкого мандата ни одно имя — сколь угодно громкое — не будет иметь ни малейшего шанса на справедливый и прочный мир, при всем своем опыте.

Андерс Фог Расмуссен был премьер-министром Дании с 2001 по 2009 год и генеральным секретарем НАТО с 2009 по 2014 год. Председатель-основатель консультационной компании Rasmussen Global