Telegraph: в британских ВМС не осталось в строю ни одной атомной подлодки, все АПЛ встали в очередь на техобслуживание

ЦАМТО, 8 июня. Все британские атомные подводные лодки встали в очередь на техобслуживание. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Telegraph со ссылкой на свои источники.

"Весь имеющийся в распоряжении ВМС флот атомных подводных лодок находится в порту… Все пять британских подлодок класса Astute ожидают технического обслуживания и ремонта. Шестая, которая поступила на службу, еще не готова к выполнению задач по предназначению", – пишет издание.

Тем временем, новые АПЛ класса Dreadnought не поступят на службу еще много лет, подчеркивает издание.

Как напоминает агентство, в начале июня портал Navy Lookout сообщил, что британский авианосец Prince of Wales был вынужден отправиться на ремонт в порт Норвегии после участия в учениях НАТО.