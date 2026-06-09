Атомный подводный флот Британии встал в доке: все пять субмарин на ремонте (The Telegraph UK, Великобритания)

Telegraph: у Великобритании не осталось ни одной действующей подводной лодки

Все британские атомные подлодки выбыли из строя и находятся на техобслуживании, сообщает Telegraph. Тем временем новые АПЛ не поступят на службу еще много лет, подчеркивает издание. В стране беспокоятся, что им нечем ответить России.

Том Коттерилл (Tom Cotterill)

Экс-командир подлодки заявил, что королевство выглядит "беззубым", так как все боевые атомные подлодки нуждаются в модернизации

Все пять атомных подводных лодок британского флота стоят в порту. Из-за этого Британия становится уязвимой перед российскими атомными подлодками.

Все пять субмарин класса "Астьют" (Astute) — охотников за вражескими подлодками — ожидают ремонта и техобслуживания. Шестая, официально числящаяся в составе флота, пока не готова к выходу в море.

Командиры ВМС признают: в глазах России Британия выглядит "беззубой". А российский подводный флот за последний год на треть увеличил свою активность в водах вокруг Соединенного Королевства.

Бывший капитан атомной подводной лодки, командер Райан Рамзи, назвал нехватку боевых субмарин тревожным сигналом для Британии.

Призвав сэра Кира Стармера и "крупных игроков промышленности" взять себя в руки, он заявил The Telegraph: "Мы выглядим беззубыми. Русские знают, что мы не можем вывести подлодки в море.

"Все это не укладывается у меня в голове. Ты теряешь доверие в глазах русских, если не способен сохранять боеготовность флота.

Эта проблема замалчивалась десятилетиями. Все знали, что к этому идет, но каждый перекладывал ответственность на следующего".

Лорд Уэст из Спитхеда, бывший первый морской лорд и министр безопасности от лейбористов, назвал ситуацию "неприемлемой". Он добавил, что тот факт, что подлодки типа "Астьют" стоят в порту, вызывает "большую тревогу".

"Многоцелевые атомные подводные лодки жизненно важны для защиты наших подводных ракетоносцев, — объяснил он Daily Mail. — Они играют ключевую роль в сдерживании русских и демонстрации силы".

На этой неделе глава британских вооруженных сил предупредил: таких угроз страна не знала со времен холодной войны.

Сэр Ричард Найтон, начальник штаба обороны, заявил, что Москва "испытывает на прочность, бросает вызовы, проверяет нашу оборону" и "поднимает ставки и риски, переходя черту".

"Я совершенно четко понимаю: никогда за всю мою карьеру не было так опасно, — заявил он „Би-би-си“ в пятницу. — Риски и угрозы для Британии сейчас выше, чем я видел со времен холодной войны".

Субмарины класса "Астьют" жизненно важны для сдерживания российских подводных лодок-невидимок. Они также играют ключевую роль в защите британских подводных ракетоносцев класса "Вэнгард" с ракетами Trident, а также двух авианосцев — "Королева Елизавета" и "Принц Уэльский" — когда те в море.

Эти субмарины, общая стоимость которых составляет 12,2 миллиарда фунтов, считаются самыми совершенными атомными подводными лодками в мире. Утверждается, что ни одну из них ни разу не удалось засечь российским субмаринам на гидролокатор.

Однако у флота есть целый ряд проблем. Всего в составе флота пять действующих субмарин, которые стоят на ремонте. Шестая формально числится во флоте, но к выходу в море не готова. И еще две должны войти в строй. Например, в 2010 году субмарина класса "Астьют" села на мель во время испытаний у острова Скай.

Источники на флоте подтвердили, что все пять лодок нынешнего флота не выходили в море из-за проблем с техобслуживанием и технических неполадок. Подлодка "Энсон" недавно вернулась в Британию после нескольких месяцев в море во время похода в Австралию.

В рамках совместного оборонного соглашения с США и Австралией, известного как AUKUS, Британия инвестирует в строительство 12 новых атомных подводных лодок.

В то же время флот строит новое поколение субмарин класса "Дредноут". Они придут на смену устаревающему флоту класса "Вэнгард" и будут нести ядерный арсенал страны.

Однако до спуска этих лодок на воду еще годы. Военные эксперты настаивают: самый быстрый способ вывести субмарины в море — инвестировать в модернизацию старых ремонтных мощностей. Необходимость в этом назрела давно, но денег не хватало.

Глава ВМС, генерал сэр Гвин Дженкинс, сделал своим главным приоритетом поддержание подводных лодок в рабочем состоянии и ремонт доков. Это позволит быстрее проводить техобслуживание.

Проблема может быть глубже, чем просто нехватка боеспособных лодок, предупредил командер Рамзи. Ограниченное время в море сказывается на подготовке экипажей.

"Если вы не ходите в море, вы теряете критически важные навыки, — добавил он. — Если бы я был капитаном подлодки класса „Астьют“, которая стоит в доке уже года два, я был бы очень обеспокоен".

В субботу стало известно, что авианосец "Принц Уэльский" вынужден был зайти в Норвегию для ремонта — всего через несколько недель после начала похода этого 3,5-миллиардного корабля в высокие широты. Поломка может сорвать визит корабля в США на празднование 250-летия Дня независимости в июле.

Растет беспокойство и по поводу затянувшегося плана оборонных инвестиций. Программа должна определить, какие средства будут потрачены на вооруженные силы в ближайшее десятилетие. План должен был быть опубликован еще прошлой осенью, но застрял в неопределенности из-за спора о финансировании между Министерством обороны и Казначейством.

Отраслевые источники сообщили The Telegraph, что план, скорее всего, обнародуют на следующей неделе, возможно, уже в четверг.

В Министерстве обороны заявили, что не комментируют состояние подводных сил на регулярной основе, но заверили, что британские воды "всегда находятся под защитой целого арсенала средств". Представитель ведомства добавил: "Укрепление и поддержание наших подводных сил — один из главных приоритетов, и мы предпринимаем решительные действия для обеспечения его долгосрочной устойчивости".