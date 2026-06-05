ВС Турции приняли первую партию баллистических ракет IHA-230 для ударных БПЛА

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Вооружённые силы Турции приняли на вооружение первую партию новейших баллистических ракет воздушного базирования IHA-230, разработанной компанией ROKETSAN. Точное количество поставленных изделий сохраняется в секрете.

IHA-230 предназначена для запуска с тяжёлых ударных БПЛА Bayraktar AKINCI и призвана поражать высокоприоритетные цели на значительном расстоянии. Ракета обладает дальностью полёта более 150 км, развивает скорость 4,2 Маха и несёт боевую часть массой 42 кг. Эти характеристики позволяют эффективно поражать радиолокационные станции, узлы связи и бронетехнику. Для крупных целей ракета вряд ли подойдёт.

Разработка IHA-230, как пишут в самой Турции, стала важным шагом в программе создания высокоточного оружия воздушного базирования турецкого производства. Благодаря сверхзвуковым параметрам и баллистической траектории ракета существенно усложняет задачу перехвата для существующих средств ПВО.

Пресса Турции:

Интеграция IHA-230 с беспилотником AKINCI значительно расширяет ударные возможности турецких ВВС, позволяя наносить внезапные высокоточные удары без входа носителя в зону действия вражеской ПВО.

По оценкам экспертов, появление такой ракеты заметно усиливает позиции Турции в регионе и открывает новые экспортные перспективы для турецкого ОПК. Ожидается, что в ближайшее время IHA-230 пройдёт полный цикл испытаний в реальных условиях и будет полностью интегрирована в систему вооружения AKINCI.