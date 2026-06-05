Войти
Техкульт

Спуск на воду самого мощного в мире ледокола «Россия» запланирован на март 2028 года

302
0
0

Спуск мощного ледокола «Россия» запланирован на 2028 год

На мощностях ССК «Звезда» (г. Большой Камень, Приморский край) продолжается строительство мощного атомного ледокола «Россия». Судно, которое строится по проекту 10510 с шифром «Лидер», планируется спустить на воду в марте 2028 года и в конце 2029 года передать заказчику.

Ледокол «Россия» отличается мощностью на валах 120 МВт — это будет самый мощный в мире ледокол, оснащенный атомной силовой установкой; ближайшие действующие конкуренты имеют примерно вдвое меньшую мощность. Его предназначение — расширение возможностей Северного морского пути и круглогодичная проводка крупных судов в тяжелых арктических льдах. Ледоколы проекта 10510 рассчитаны на преодоление ледяного покрова толщиной 4,3 и 2 метра при скорости 2 и 15 узлов соответственно, обладают повышенной автономностью — до 8 месяцев, неограниченной дальностью плавания, а срок их эксплуатации составит 40 лет. «Россия» также имеет значительные размеры, обусловленные требованиями проводки крупнотоннажных судов: длина «Лидера» составляет почти 210 метров при ширине 48 метров, водоизмещение — около 70 000 тонн. Благодаря таким размерам судно будет прокладывать во льдах канал шириной около 50 метров. Разработку проекта 10510 с 2016 года ведут инженеры ЦКБ «Айсберг», а на специалистов ОКБМ «Африкантов» было возложено создание сверхмощной энергетической установки. Кроме того, часть исследований и некоторые проектные работы выполнялись Крыловским государственным научным центром и филиалом ЦНИИ по судовой электротехнике.

Макс Антонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Айсберг ЦКБ
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
10510 Лидер
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.06 03:24
  • 1
Эксперт исключил массовое применение «Цирконов» для ударов по Украине
  • 05.06 02:43
  • 1
Кто мешает обеспечивать глобальную продовольственную безопасность?
  • 05.06 02:38
  • 0
Комментарий к "World’s Largest Combat Ship Begins Final Sea Trials: How Powerful is Russia’s Nuclear-Powered Cruiser Admiral Nakhimov?" и "The World’s Only Nuclear Surface Combat Ship is Now Heavily Optimised to Defend the Russian Arctic "
  • 04.06 22:13
  • 16027
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.06 06:30
  • 0
О Петровском (т.е. построенном при Петре I) ВМФ
  • 04.06 06:16
  • 1
Вадим Бадеха: мы подняли в воздух все самолеты, которые ждала страна
  • 04.06 05:55
  • 4
День Северного флота России
  • 04.06 03:04
  • 1
«У нас есть полная уверенность в том, что все намеченное будет реализовано»
  • 03.06 12:36
  • 1
В ОАК сообщили о начале сборки опытного образца истребителя Checkmate
  • 03.06 12:26
  • 1
Армия России в ответ на атаки Киева поразила завод «Мотор Сич» в Запорожье
  • 03.06 05:26
  • 0
Комментарий к "Украинский конфликт стал европейским. Нельзя думать об одном лишь выживании (The Economist, Великобритания)"
  • 03.06 04:47
  • 0
Комментарий к "«Удары по этим объектам ранее не наносились». Как Россия может усилить атаки на Украину"
  • 03.06 03:40
  • 1
«Удары по этим объектам ранее не наносились». Как Россия может усилить атаки на Украину
  • 03.06 03:38
  • 1
Украинский конфликт стал европейским. Нельзя думать об одном лишь выживании (The Economist, Великобритания)
  • 02.06 17:45
  • 0
Польша: Балтийский хаб НАТО