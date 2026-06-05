Войти
Известия.ru

В США указали на изменение баланса сил на море после создания в РФ «Ясеня-М»

302
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

MWM: ударные подводные лодки «Ясень» ВС РФ изменили баланс сил на море

Принятие ударных атомных подводных лодок класса «Ясень-М» на вооружение российского флота перераспределило баланс морских сил. Об этом 3 июня сообщил американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Появление «Ясеня» стало серьезным переломом в балансе сил на море: корабли оснастили оборудованием, смонтированным на виброизолирующих платах, усовершенствованной конструкцией двигателей, звукопоглощающими покрытиями корпуса и комплексными мерами по шумоподавлению, которые, по оценкам, сделали класс подводных лодок одним из самых тихих и сложных для обнаружения в мире», — говорится в тексте.

Отмечается, что на бортах обновленных подводных лодок такого класса теперь присутствуют гиперзвуковые крылатые ракеты модели 3М22 «Циркон». Эти снаряды, интегрируемые в комплектацию «Ясеня» с 2025 года, повышают его боеспособность, так как могут поражать цели не только в воде, но и на суше.

От таких ракет, как пояснили в материале, трудно уберечься, так как они выполняют уклоняющиеся от перехватчиков маневры и развивают очень большую скорость.

Военный аналитик Драго Босник еще 22 января рассказал, что «Циркон» вызвал повышенное внимание и тревогу у западных экспертов. Тогда он уточнял, что у потенциальной цели будет всего несколько секунд, чтобы среагировать на приближение такой ракеты, которую он назвал смертным приговором.

Президент РФ Владимир Путин 21 мая сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают принимать в военно-морского флот современные атомные подводные крейсеры. При этом государство, как подчеркнул он, не намеревается ввязываться в новую гонку вооружений. Вместо этого страна продолжает укреплять обороноспособность в плановом режиме.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
885 Ясень
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.06 03:24
  • 1
Эксперт исключил массовое применение «Цирконов» для ударов по Украине
  • 05.06 02:43
  • 1
Кто мешает обеспечивать глобальную продовольственную безопасность?
  • 05.06 02:38
  • 0
Комментарий к "World’s Largest Combat Ship Begins Final Sea Trials: How Powerful is Russia’s Nuclear-Powered Cruiser Admiral Nakhimov?" и "The World’s Only Nuclear Surface Combat Ship is Now Heavily Optimised to Defend the Russian Arctic "
  • 04.06 22:13
  • 16027
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.06 06:30
  • 0
О Петровском (т.е. построенном при Петре I) ВМФ
  • 04.06 06:16
  • 1
Вадим Бадеха: мы подняли в воздух все самолеты, которые ждала страна
  • 04.06 05:55
  • 4
День Северного флота России
  • 04.06 03:04
  • 1
«У нас есть полная уверенность в том, что все намеченное будет реализовано»
  • 03.06 12:36
  • 1
В ОАК сообщили о начале сборки опытного образца истребителя Checkmate
  • 03.06 12:26
  • 1
Армия России в ответ на атаки Киева поразила завод «Мотор Сич» в Запорожье
  • 03.06 05:26
  • 0
Комментарий к "Украинский конфликт стал европейским. Нельзя думать об одном лишь выживании (The Economist, Великобритания)"
  • 03.06 04:47
  • 0
Комментарий к "«Удары по этим объектам ранее не наносились». Как Россия может усилить атаки на Украину"
  • 03.06 03:40
  • 1
«Удары по этим объектам ранее не наносились». Как Россия может усилить атаки на Украину
  • 03.06 03:38
  • 1
Украинский конфликт стал европейским. Нельзя думать об одном лишь выживании (The Economist, Великобритания)
  • 02.06 17:45
  • 0
Польша: Балтийский хаб НАТО