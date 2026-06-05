В США указали на изменение баланса сил на море после создания в РФ «Ясеня-М»

MWM: ударные подводные лодки «Ясень» ВС РФ изменили баланс сил на море

Принятие ударных атомных подводных лодок класса «Ясень-М» на вооружение российского флота перераспределило баланс морских сил. Об этом 3 июня сообщил американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Появление «Ясеня» стало серьезным переломом в балансе сил на море: корабли оснастили оборудованием, смонтированным на виброизолирующих платах, усовершенствованной конструкцией двигателей, звукопоглощающими покрытиями корпуса и комплексными мерами по шумоподавлению, которые, по оценкам, сделали класс подводных лодок одним из самых тихих и сложных для обнаружения в мире», — говорится в тексте.

Отмечается, что на бортах обновленных подводных лодок такого класса теперь присутствуют гиперзвуковые крылатые ракеты модели 3М22 «Циркон». Эти снаряды, интегрируемые в комплектацию «Ясеня» с 2025 года, повышают его боеспособность, так как могут поражать цели не только в воде, но и на суше.

От таких ракет, как пояснили в материале, трудно уберечься, так как они выполняют уклоняющиеся от перехватчиков маневры и развивают очень большую скорость.

Военный аналитик Драго Босник еще 22 января рассказал, что «Циркон» вызвал повышенное внимание и тревогу у западных экспертов. Тогда он уточнял, что у потенциальной цели будет всего несколько секунд, чтобы среагировать на приближение такой ракеты, которую он назвал смертным приговором.

Президент РФ Владимир Путин 21 мая сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают принимать в военно-морского флот современные атомные подводные крейсеры. При этом государство, как подчеркнул он, не намеревается ввязываться в новую гонку вооружений. Вместо этого страна продолжает укреплять обороноспособность в плановом режиме.