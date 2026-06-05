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ЦАМТО

Bell Textron планирует сформировать на Украине вертолетный хаб для платформы H-1

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AH-1Z Viper с модулем Red Wolf
AH-1Z Viper с модулем Red Wolf.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 4 июня. Американская компания Bell Textron планирует сформировать на Украине региональный центр сборки, технического обслуживания и ремонта вертолетов платформы H-1 – AH-1Z Viper и UH-1Y Venom.

Директор зарегистрированной в апреле 2026 года дочерней структуры Bell Textron Ukraine Филип Фикс заявил, что Украина рассматривается не просто как рынок сбыта, но как ключевой хаб для всего европейского континента.

Подготовка к реализации этого замысла ведется с осени 2025 года. В октябре на выставке AUSA Министерство экономики Украины и Bell подписали меморандум о взаимопонимании, а также пакет писем о намерениях, предусматривающих поставки вертолетов по механизму Foreign Military Sale (FMS) и создание в стране производственно-сервисной инфраструктуры. В декабре компания зарегистрировала юридическое лицо в Киеве с уставным капиталом 2,16 млн. гривен, а в апреле 2026 года официально объявила о создании "дочки" с намерением открыть постоянный офис.

Запланированные мощности включают финальную сборку и летные испытания вертолетов (FACO), ремонт в депо и устранение боевых повреждений, подготовку украинских технических специалистов на головных предприятиях Bell в США, а также поэтапную локализацию производства. На первом этапе возможно совместное предприятие с украинскими авиастроительными предприятиями.

Интерес Bell к Украине определяется сочетанием двух факторов. Во-первых, потребностью украинских ВСУ в замене изношенного советского парка: армейская авиация располагала приблизительно 109 вертолетами, преимущественно Ми-8 и Ми-24 производства 1960-1970-х годов, при этом с февраля 2022 года безвозвратно были утрачены не менее 89 Ми-8 и более 21 Ми-24. Во-вторых, стратегическими преимуществами самой платформы H-1: AH-1Z и UH-1Y унифицированы на 85% по планеру, двигателям, трансмиссии и авионике, что принципиально упрощает логистику по запчастям и подготовку экипажей в условиях активного конфликта.

Вместе с тем, реализация программы сопряжена с существенными ограничениями. Подписанные письма о намерениях не являются обязывающими документами и требуют отдельного одобрения правительства США для запуска механизма FMS.

Производственные мощности Bell в Амарилло (шт.Техас) в настоящее время загружены нигерийским заказом со сроком исполнения до 2028 года. Наконец, безопасность производственной площадки на территории Украины остается открытым вопросом, прорабатываемым по официальным каналам в Вашингтоне.

В случае успешной реализации проект закрепит американское военно-промышленное присутствие на восточном фланге НАТО, создаст для Украины после окончания конфликта устойчивую производственную базу западного стандарта и дополнит уже действующий европейский сервисный центр Bell в Праге.

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Страны
США
Украина
Продукция
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