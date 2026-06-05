ВВС Украины в перспективе должны получить истребители Rafale – посол Тьерри Карлье

ЦАМТО, 4 июня. Посол Франции в Швеции Тьерри Карлье 1 июня заявил, что истребители Rafale в перспективе присоединятся к F-16 и JAS-39 Gripen в составе Военно-воздушных сил Украины.

Заявление прозвучало на фоне официального подтверждения шведско-украинского соглашения о поставке истребителей JAS-39 Gripen. Т.Карлье добавил, что совместно с Mirage-2000-5, "вскоре прибудут" и Rafale, которые позволят ВВС Украины завоевать превосходство в воздухе.

Т.Карлье занимает должность посла Франции в Швеции с 24 марта 2025 года. До этого назначения он являлся вторым лицом в Генеральной дирекции по вооружениям Минобороны Франции (DGA).

17 ноября 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях на авиабазе "Виллакубле" под Парижем. Документ предусматривает закупку Украиной до 100 истребителей Rafale F4 в течение 10 лет – до 2035 года. В пакет также входят: 8 зенитных ракетных комплексов SAMP/T нового поколения с шестью пусковыми установками каждый, управляемые авиабомбы AASM Hammer, беспилотные летательные аппараты и перехватчики дронов. Э.Макрон уточнил, что поставляемые Украине Rafale будут произведены в рамках новых заказов – без изъятия из состава ВКС Франции.

Со стороны ЦАМТО напомним, что декларация о намерениях от 17 ноября 2025 года не содержит обязывающих финансовых условий, графика поставок и механизма финансирования. Совокупная стоимость контракта на 100 Rafale F4 по каталожной цене составляет не менее 8,5 млрд. евро без учета вооружения, логистики и подготовки летного состава.

При производственном потенциале Dassault Aviation в 26-28 ед. в год и портфеле действующих твердых заказов на 220 самолетов, выполнение украинского контракта в полном объеме при условии заключения твердого соглашения в 2026 году теоретически завершилось бы не ранее 2036 года. Вместе с тем, ни один из необходимых для этого этапов – твердый контракт, авансовый платеж, определение источника финансирования – по состоянию на начало июня 2026 года не пройден.

В этой связи заявление посла Т.Карлье, сделанное в личном аккаунте в социальной сети, а не через официальные каналы МИД или Министерство вооруженных сил Франции, носит характер политического сигнала, а не реального обязательства.