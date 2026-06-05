"Ростех": новый бронежилет "Оберег 2.0" выдерживает попадание более 20 пуль калибра НАТО 5.56 мм

ЦАМТО, 4 июня. Новый сверхлегкий бронежилет, представленный министру обороны РФ Андрею Белоусову и его коллегам по ОДКБ, выдерживает попадание более 20 пуль, используемых НАТО, сообщил "Ростех".

Ранее министры обороны стран-участников ОДКБ после совещания осмотрели перспективные образцы вооружения, техники, экипировки и средств индивидуальной защиты ведущих предприятий "Ростеха".

В частности, им показали перспективный бронежилет "Оберег 2.0". Эта экипировка разработки и производства завода "Октава", как рассказали в госкорпорации, является самой легкой в своем классе и весит 7,5 кг. При этом она имеет большую, чем у штатного бронежилета, площадь защиты от осколков и оснащается инновационными бронеплитами по классу защиты Бр4+.

"Сейчас бронежилет проходит испытания. Представитель завода сообщил, что бронепанель жилета имеет повышенную живучесть и останавливает более 20 патронов калибра НАТО 5.56х45", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такие боеприпасы, в частности, применяются в штурмовых винтовках американской армии, которые сегодня украинские войска широко используют в зоне СВО.

Также министрам обороны ОДКБ продемонстрировали новейшую систему борьбы с дронами "Зубр" разработки "Высокоточных комплексов", беспилотники "Молния", антидроновые патроны "Игла", линейку стрелкового оружия и барражирующие боеприпасы, выпускаемые концерном "Калашников", передает "РИА Новости".