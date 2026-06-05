Рютте: страны НАТО уже потратили почти 6 млрд. долл. на американское оружие для Киева в рамках программы PURL

ЦАМТО, 4 июня. Страны НАТО уже потратили почти 6 млрд. долл. на закупку американского оружия для Украины, сообщил генсек альянса Марк Рютте.

М.Рютте прибыл в среду в Киев для участия в заседании Североатлантического совета блока на уровне постпредов и встречи в рамках Совета НАТО-Украина.

"Одним из способов нашей поддержки Украины является программа PURL, в рамках которой НАТО обеспечивает Украину необходимым американским оборудованием, оплаченным союзниками и партнерами. Союзники и партнеры уже взяли на себя обязательства на сумму почти 6 млрд. долл., и эта поддержка будет продолжаться", – цитирует "РИА Новости" заявление М.Рютте.