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ЦАМТО

Рютте: страны НАТО уже потратили почти 6 млрд. долл. на американское оружие для Киева в рамках программы PURL

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Источник изображения: © REUTERS / Anatolii Stepanov

ЦАМТО, 4 июня. Страны НАТО уже потратили почти 6 млрд. долл. на закупку американского оружия для Украины, сообщил генсек альянса Марк Рютте.

М.Рютте прибыл в среду в Киев для участия в заседании Североатлантического совета блока на уровне постпредов и встречи в рамках Совета НАТО-Украина.

"Одним из способов нашей поддержки Украины является программа PURL, в рамках которой НАТО обеспечивает Украину необходимым американским оборудованием, оплаченным союзниками и партнерами. Союзники и партнеры уже взяли на себя обязательства на сумму почти 6 млрд. долл., и эта поддержка будет продолжаться", – цитирует "РИА Новости" заявление М.Рютте.

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