Министры обороны стран ОДКБ ознакомились с перспективными образцами вооружения и техники

ЦАМТО, 4 июня. Министры обороны стран-участниц ОДКБ осмотрели перспективные образцы вооружения, техники, экипировки и средств индивидуальной защиты ведущих предприятий госкорпорации "Ростех".

В частности, участникам заседания показали интегрированную систему радиотехнической разведки и радиоэлектронного подавления, предназначенную для защиты авиационных комплексов от современных и перспективных средств ПВО.

Особый интерес вызвали новейшие бронепанели для защиты военнослужащих. Благодаря инновационным технологиям бронежилет с такой панелью является самым легким в своем классе, позволяет увеличить стойкость и площадь противоосколочной защиты. Бронежилет уже проходит государственные испытания.

Также были представлены компоненты разведывательно-ударных комплексов, включающие систему обеспечения информационного взаимодействия, которая объединяет различных пользователей этой системы в единый контур.

Разработанная по поручению министра обороны РФ система объединяет должностных лиц всех уровней от взвода до соединения и в настоящее время внедряется в группировки войск, задействованные в зоне СВО.

"Данная система завершает боевую апробацию и к сентябрю уже будет у нас в группировках. Группировка "Центр" уже вовсю работает. Очень большой спрос на эту систему", – пояснил министр обороны РФ.

Кроме того, главы делегаций ознакомились с новой системой поражения воздушных целей "Зубр", состоящей из четырех буксируемых пулеметных установок и пункта управления. Данный комплекс позволяет обнаруживать воздушные цели, идентифицировать их, выдавать целеуказания и поражать в автоматическом режиме. В ходе испытаний и боевой работы операторами были уничтожены БЛА противника типа "Лелека", "Лютый" и "Бобр".

У представителей делегаций большой интерес вызвали российские БЛА, доказавшие в зоне спецоперации свою высокую эффективность, такие как "Суперкам", "Ланцет", "Молния" в трех модификациях: разведывательные, ударные и дроны-перехватчики, а также антидроновые патроны "Игла", мобильные и стационарные средства обнаружения и противодействия дронам, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.