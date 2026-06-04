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Освоение Луны и полеты к Марсу. Главный производитель российских космических кораблей — РКК «Энергия» — обозначил свои стратегические цели

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Российская космонавтика
Российская космонавтика.
Источник изображения: Фото: Ивана Тимошенко, Роскосмос медиа

Создание Российской орбитальной станции — тоже одна из целей

РКК «Энергия» назвала одной из ключевых стратегических задач развития пилотируемой космонавтики создание технологического задела для будущих полетов к Марсу и ближайшим астероидам. Об этом говорится в отчете компании за 2025 год, пишет ТАСС.

В документе отмечается, что в 2025 году в компании продолжались работы по пересмотру направлений развития пилотируемой космонавтики. Помимо межпланетных миссий, среди приоритетов названы освоение Луны, переход от использования низкой околоземной орбиты к более широкому применению космического пространства. Отдельно в качестве стратегической цели указано создание Российской орбитальной станции.

РКК «Энергия» — ключевая российская ракетно-космическая корпорация и главный разработчик отечественных пилотируемых космических кораблей. Компания является наследником легендарного ОКБ Сергея Королёва и десятилетиями занимается созданием кораблей «Союз» и «Прогресс», орбитальных станций и технологий для пилотируемой космонавтики. Именно РКК «Энергия» стояла за программами «Салют», «Мир», российским сегментом МКС и рядом самых известных космических проектов СССР и России.

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Страны
Россия
Компании
Энергия РКК
Проекты
Луна
Марс
МКС
Союз ПКК
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