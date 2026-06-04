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Деловая газета "Взгляд"

Индия испытала новейшую ракету класса «воздух – земля»

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RudraM-II
Перспективный авиационный боеприпас индийской разработки RudraM-II.
Источник изображения: sputniknews.in

Вооруженные силы Индии испытали ракету RudraM-II с истребителя Су-30MKИ

Перспективный авиационный боеприпас индийской разработки RudraM-II, летящий в пять раз быстрее звука, безошибочно поразил тренировочные мишени на дистанции 300 километров.

Военное ведомство страны отчиталось о завершении тестов передового вооружения, передает РИА "Новости".

"Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) и Военно-воздушные силы Индии успешно провели летные испытания ракеты класса "воздух – земля" RudraM-II с борта авиационной платформы", – говорится в официальном заявлении.

Запуск осуществили с многоцелевого истребителя Су-30MKИ. Несмотря на экстремальные условия, все подсистемы отработали штатно, а тренировочные цели были успешно поражены. Министр обороны Раджнат Сингх высоко оценил работу специалистов, отметив зрелость отечественных технологий и значительный вклад в независимость страны.

Издание Times of India уточняет, что RudraM-II разработали в исследовательском центре Хайдарабада. Изделие развивает скорость в пять с половиной раз выше звуковой и несет боевую часть весом до 200 килограммов. Носителями могут выступать самолеты на высотах от трех до 15 километров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце индийское военное ведомство сообщило об успешном запуске управляемой ракеты с беспилотника.

Осенью прошлого года военные испытали модернизированную версию сверхзвуковой ракеты BrahMos для многоцелевых истребителей.

В декабре представители Москвы и Нью-Дели обсудили поставки комплектующих для модернизации самолетов Су-30.

Мария Иванова

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