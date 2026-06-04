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Вестник Мордовии

Российские "ракеты - "зомби" применялись в ходе удара по целям в Киеве

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Источник изображения: Фото: Википедия

Наряду с такими средствами поражения, как гиперзвуковые "Цирконы", в ударе возмездия по военным целям в Киеве были задействованы и другие боеприпасы, в том числе "ракеты - "зомби".

Так, судя по публикациям в социальных сетях, противник называет ложные цели, созданные на основе снятых с вооружения и списанных ракет комплексов противовоздушной обороны, таких как С-300.

Они позволяют максимально перегружать имеющиеся у врага зенитные системы. По ним следуют запуски, имеющиеся арсеналы опустошаются, и на настоящие боевые ракеты и беспилотники враг не имеет возможности полноценно реагировать.

После агрессии американцев и израильтян против Ирана образовался существенный дефицит боеприпасов к комплексам ПВО типа MIM-104 Patriot, поэтому отправка такого оружия ВСУ уже не является приоритетом для Вашингтона и его союзников по НАТО.

Поэтому, чтобы как-то успокоить своих младших украинских партнеров, США предлагают им очередные поставки старых комплексов MIM-23 Hawk.

Они обещают доработать их электронную начинку, но даже в таком случае эффективность ЗРК будет не слишком высокой.

По военным объектам украинской столицы били "Цирконами", и даже более современные средства "земля-воздух" против них оказались бессильны, а уж Hawk будут просто стартовать, чтобы обозначить, что Украина еще обладает какими-то системами противовоздушной защиты.

Алексей Брусилов

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Patriot ЗРК
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