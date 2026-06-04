Россия приступила к созданию первого летного образца нового истребителя-невидимки Cу-75 (Military Watch Magazine, США)

MWM: Россия создает первый летный образец истребителя-невидимки Су-75

Россия разрабатывает первый летный образца истребителя-невидимки Су-75, пишет MWM. Конструкция самолета претерпела изменения по сравнению с показанным в 2021 году макетом, поскольку новинка была доработана с учетом последних достижений программы истребителей пятого поколения.

Российская государственная Объединенная авиастроительная корпорация приступила к работе над первым летным образцом истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate ("Шах и мат"), заявил генеральный директор корпорации Вадим Бадеха. По сообщению местных источников, ожидается, что самолет, представленный в 2021 году, начнет летать в 2027 году — с отставанием от графика в несколько лет. На момент презентации предполагалось, что самолет будет готов к вводу в эксплуатацию в 2026 году, а первый полет был запланирован на 2023 год или даже ранее.

Сообщается, что конструкция самолета претерпела серьезные изменения и будет значительно отличаться от показанного в 2021 году макета. Возможно, новинка была доработана с учетом последних достижений программы истребителя пятого поколения Су-57, с которым у Су-75 много общих узлов и технологий. Кроме того, по некоторым признакам, обозначение истребителя может измениться, и название "Су-75 Checkmate" носит временный характер и предназначено для маркетинговых целей.

Сообщается, что программа Су-75 затевалась с расчетом на крайне низкие затраты на разработку, поскольку предполагалось, что в ней будут использоваться те же технологии, что и в Су-57, включая общий двигатель, композитные материалы и вооружение, а также уменьшенная версия бортового радара и радиоэлектронного оборудования. Это станет повторением схемы китайских J-16 и J-10C или американских F-15 и F-16 — сочетания боевых средств высокой и низкой стоимости, в данном случае двухмоторного и одномоторного истребителей.

Осведомленные российские источники сообщают, что, хотя программа Су-75 запускалась для создания более доступной и технически неприхотливой альтернативы истребителю пятого поколения Су-57 на экспортных рынках, не исключено, что ВКС России также проявят интерес к закупкам.

Если программа Су-57 в последнее время достигла значительного прогресса (в частности, первая экспортная поставка была подтверждена в ноябре 2025 года, тогда как боевые испытания активизировались и носят весьма разнообразный характер), то состояние программы С-75 остается весьма неопределенным. Высокая зависимость от экспортного спроса и риск, что клиенты, несмотря на дороговизну, в итоге предпочтут Су-57 из-за гораздо большей дальности полета и более высокого боевого потенциала, омрачают перспективы дальнейшего финансирования.

С другой стороны, если программа достигнет обещанных исключительно низких потребностей в техническом обслуживании и эксплуатационных расходов, она может переломить ситуацию с экспортом российских истребителей и разительно улучшить боевые возможности ряда заказчиков — в число которых, как ожидается, войдут Индия, КНДР и Казахстан.

В мае 2025 года было подтверждено, что Объединенная авиастроительная корпорация начала переговоры о совместном производстве Су-75 с белорусской промышленностью. Бывшая советская республика долгое время считалось ведущим потенциальным заказчиком этого самолета. Значительно более низкие затраты на закупку и эксплуатацию этого истребителя по сравнению с возможными альтернативами, скудный оборонный бюджет и небольшие размеры воздушного пространства делают его оптимальным пополнением ВВС Белоруссии — особенно при назревшей необходимости противодействовать истребителям пятого поколения F-35, которые НАТО все чаще размещает у ее границ.

ВПК Москвы остается далеко впереди европейских конкурентов в развитии технологий четвертого поколения, однако по-прежнему сильно отстает от Китая и США: возможности российских истребителей по малозаметности и авионике не сопоставимы с J-20 или F-35. Поскольку это отставание лишь растет, представляется весьма вероятным, что Су-75 поступят на вооружение не раньше, чем Китай возьмет на вооружение истребители шестого поколения — то есть в начале 2030-х.