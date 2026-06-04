Министр обороны РФ Андрей Белоусов подвел итоги заседания Совета министров обороны стран ОДКБ

ЦАМТО, 3 июня. Министр обороны РФ Андрей Белоусов подвел итоги заседания Совета министров обороны стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности, которое прошло 3 июня в подмосковном парке "Патриот".

"Основные усилия сосредоточили на решении задач по развитию сил и средств системы коллективной безопасности с учетом текущей военно-политической обстановки в мире и зоне ответственности ОДКБ", – сказал Андрей Белоусов.

В ходе заседания состоялся обмен мнениями о ситуации в регионах коллективной безопасности и был определен порядок совместных действий по укреплению военного потенциала Организации и поддержанию региональной стабильности.

"Рассмотрели и подписали документы, направленные на дальнейшее развитие компонентов Коллективных сил ОДКБ, их совместную подготовку и всестороннее обеспечение, а также на практическое взаимодействие оборонных ведомств", – подчеркнул министр обороны РФ.

Глава российского военного ведомства добавил, что ряд документов будет представлен на утверждение главам государств на саммите в ноябре. По его словам, "это подготовленные по инициативе Российской Федерации решения по совершенствованию подразделений противовоздушной обороны и Коллективных авиационных сил, обучению военных кадров".

Завершая выступление, Андрей Белоусов отметил, что заседание прошло в дружественной и конструктивной атмосфере, а его итоги послужат укреплению военной составляющей Организации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.