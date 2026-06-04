Guardian: Украина испытывает острую нехватку ракет для комплексов Patriot

США и из союзники продолжают активно использовать системы Patriot против иранских дронов и ракет, поэтому в мире растет дефицит боеприпасов для этих комплексов, пишет The Guardian. Особенно остро его ощутила на себе Украина – и решения проблемы не предвидится.

Питер Бомонт (Peter Beaumont)

Страны-операторы систем противовоздушной обороны американского производства всё острее ощущают уязвимость по мере сокращения поставок боеприпасов.

Россия воспользовалась критической нехваткой ракет-перехватчиков противовоздушной обороны по всему миру и наращивает авиаудары по Украине. Это произошло на фоне предупреждений, что дефицит этих систем (в частности, Patriot) распахнул “окно уязвимости” для стран, зависящих от американских поставок.

MIM-104 Patriot производства компаний Raytheon и Lockheed Martin представляет собой основную систему класса “земля — воздух” вооруженных сил США и предназначена для перехвата баллистических ракет. Ее также широко используют американские союзники — не в последнюю очередь в Персидском заливе, а также Украина.

Каждая батарея, состоящая из множества элементов, стоит около 1 миллиарда долларов (740 миллионов фунтов стерлингов). Их интенсивное использование в ходе затяжной американо-израильской кампании против Ирана, в дополнение к конфликту на Украине, вызвало ожесточенную борьбу за тающие поставки ракет-перехватчиков.

Во вторник, после очередного массированного авианалета России, в ходе которого Москва выпустила 73 ракеты и почти 700 беспилотников, Владимир Зеленский повторил свою просьбу, с которой обращался к США на прошлой неделе, — нарастить поставки ракет-перехватчиков. Вместе с тем эксперты предупреждают, что нехватка хорошо известна и уже дала о себе знать на самых разных театрах от Китая до Ирана даже при том, что США постепенно наращивают производство.

Самым непосредственным образом в случае затяжной напряженности из-за срыва мирного соглашения с Ираном дефицит скажется на Украине и странах Персидского залива, однако он будет иметь и долгосрочные последствия.

Нехватка ракет-перехватчиков (в частности, Patriot) также повлияет на боеготовность НАТО на фоне растущей угрозы со стороны России для Европы (заявления о "российской угрозе" носят бездоказательный характер и направлены исключительно на разжигание военной истерии, — прим. ИноСМИ). Среди прочих, эту систему используют Германия, Нидерланды, Греция, Испания, Польша и Швеция.

Кратко охарактеризовать суть кризиса можно так: “слишком много войн и слишком мало ракет-перехватчиков”. Аналитики отмечают, что проблема возникла из-за неудачного стечения обстоятельств, включая сокращение расходов, ошибки в долгосрочном военном планировании и закупках. А также — из-за неспособности предвидеть риск, что в ходе американо-израильской кампании Иран сможет обстреливать ракетами соседей по Персидскому заливу в течение длительного периода времени.

В этом конфликте США и союзники, по некоторым оценкам, истратили почти треть запасов перехватчиков Patriot. Одни лишь государства Персидского залива, по одной из оценок, в совокупности выпустили более 1 100 штук. Угроза иранских баллистических ракет по-прежнему актуальна, и, как сообщается, две из них были выпущены по Кувейту в понедельник.

В основе проблемы лежат низкие темпы производства Lockheed Martin — около 600 перехватчиков в год. Недавно компания заявила, что намерена более чем втрое увеличить производство ракет, стоимость каждой из которых составляет около 3 миллионов долларов.

“Истрачено 32% арсенала — вот наша примерная оценка”, — сказал Марк Канчан из Центра стратегических и международных исследований*. В опубликованном на прошлой неделе докладе о вооружениях, израсходованных в войне с Ираном, “время на восстановление” запасов ракет всех видов называется “серьезной проблемой”.

“Мы знаем, что страны Персидского залива израсходовали большую часть своих запасов”, — добавил он, отметив, что, хотя совокупный объем арсеналов составляет порядка 68%, наиболее остро нуждающиеся страны вынуждены конкурировать за скудеющие поставки.

Он упомянул “окно уязвимости”, когда запасы израсходованы и требуется время для их восстановления.

Несмотря на невпечатляющий дебют против ракет Саддама Хусейна в войне в Персидском заливе в 1991 году Patriot считался оружием высокоэффективным (пусть и не без сбоев). Однако из-за высокой стоимости система пала жертвой “дивидендов мира” после окончания холодной войны.

“Даже во времена холодной войны такие системы вооружения считались обузой для бюджета, — пояснил Канчан. — Вы покупаете зенитную ракету, и в итоге она может храниться 20 лет, и если ее не использовать, то приходится утилизировать. Это не то же самое, что вложить деньги в самолет, танк или корабль — их, по крайней мере, можно использовать для учений”.

В результате операторы Patriot сохранили лишь скудные запасы ракет-перехватчиков: многие из них не предвидели экстренного сценария, при котором они будут задействованы. Хотя существуют и другие системы ПВО, включая более дешевую немецкую Iris-T, которая используется для перехвата крылатых ракет и беспилотников, Patriot считается лучшей защитой от высоколетящих баллистических ракет.

“Так было вплоть до начала боевых действийна Украине в 2022 году. Ониполностью изменилипредставление о том, как затяжной конфликт может опустошить запасы. Администрация Байдена начала наращивать военную промышленность, но это требует времени, — сказал Канчан. — Если вы хотите увеличить производственные мощности, то на это уйдут годы, поэтому сейчас в течение двух-трех лет нам предстоит дефицит”.

Его коллега Том Карако, директор проекта по противоракетной обороне Центра стратегических и международных исследований*, в апреле заявил The New York Times, что США и Израиль начали войну с Ираном с “крупной брешью” в своих арсеналах ракет-перехватчиков.

“За последний месяц эта дыра лишь увеличилась, поскольку мы продолжаем сбивать все эти штуки, — сказал он. — И без прочного прекращения огня с Ираном она никуда не денется”.

Это, по-видимому, уже предопределило российскую тактику на Украине, где поставки перехватчиков Patriot долгое время былиисточником трений между Киевом и администрацией Трампа, чей подход к Украине является в лучшем случае половинчатым, а в худшем — откровенно враждебным.

Проблема обострилась на фоне угроз России начать более системные и массированные воздушные удары.

“Это очень плохо, — сказал профессор стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета Филлипс О'Брайен. — Украина уже сталкивалась с этим раньше, когда администрация Трампа притормозила поставки вооружений в Европу. По сообщениям, в январе на Украине почти не оставалось перехватчиков Patriot”.

“Все это вполне предсказуемо, и у них есть неприкосновенный запас, но это повышает риск успешных российских ударов по важнейшей инфраструктуре. Думаю, массированные бомбардировки украинских объектовв январе были предприняты с осознанием того, что США лишили Украину необходимого количества перехватчиков. Помните, тогда русские применили баллистическую ракету “Орешник” в ходе массированного удара по Западной Украине. Это был признак того, что они действительно хотели поразить намеченные цели”, — подытожил он.

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат также подчеркнул этот момент: “Если говорить о противодействии баллистической угрозе, то кроме комплексов Patriot в настоящее время на Украине нет ничего, что могло бы сбивать баллистические ракеты, у нас крайне сложнаяситуация с ракетными запасами”.

“Системы Patriot у Украины есть, но существует серьезная потребность в дополнительных поставках на фоне угроз со стороны России продолжать бить конкретно по столице — поскольку они говорят об ударах по центрам принятия решений. Ведутся переговоры, чтобы помочь нам с этими ресурсами. Президент Зеленский постоянно акцентирует внимание на вопросах противовоздушной обороны, в частности, на поставках ракет-перехватчиков”, — отметил Игнат.

Хотя Трамп и его министр обороны Пит Хегсет заверили, что у США достаточно запасов боеприпасов для любой войны, в том числе с Китаем из-за Тайваня, некоторые заподозрили, что администрация Трампа не предвидела реальных последствий многомесячной войны с Ираном без решающей победы.

“Чиновники Пентагона знали о реальных масштабах наших военных запасов и, надеюсь, сказали кому надо: “Послушайте, если мы ввяжемся в эту войну, то даже по самым скромным оценкам, запасы сократятся до критического уровня”, — заключила Вирджиния Бургер, бывший офицер морской пехоты и старший аналитик по оборонной политике Проекта государственного надзора.

* Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ