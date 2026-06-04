Блок AUKUS объявил о первом приоритетном проекте в рамках программы Pillar II

ЦАМТО, 3 июня. В Сингапуре 30 мая состоялась встреча министров обороны трехстороннего партнерства AUKUS, в ходе которой было объявлено о запуске первого приоритетного проекта в рамках компонента программы Pillar II.

Предмет проекта – совместная разработка полезной нагрузки и обеспечивающих систем для безэкипажных подводных аппаратов (БПА) вооруженных сил Австралии, Великобритании и США. Начало поставок первых образцов запланировано на 2027 год.

В ходе совещания стороны подтвердили выполнение согласованных показателей по обоим компонентам партнерства – Pillar I (атомные подводные лодки с обычным вооружением) и Pillar II (перспективные технологические разработки).

Pillar II AUKUS охватывает совместное развитие технологий в области квантовых вычислений, искусственного интеллекта, подводных систем, гиперзвукового оружия и кибербезопасности. Объявленный приоритетный проект является первым формализованным проектом данного компонента. Согласно официальному заявлению МО Великобритании, проект направлен на создание технологий, размещаемых непосредственно на борту БПА, и обеспечение их оперативной совместимости в трехсторонней архитектуре.

Проект охватывает два класса систем. Первый – полезная нагрузка: сенсорные комплексы и ударные средства, выполняющие целевые задачи. Второй – обеспечивающие системы: аппаратно-программные комплексы для обмена данными и совместного применения пилотируемых и беспилотных платформ. Разрабатываемые нагрузки изначально проектируются как взаимозаменяемые и совместимые со всеми национальными парками БПА государств-участников партнерства.

В совместном заявлении зафиксированы следующие оперативные задачи создаваемых систем: защита критической подводной инфраструктуры (кабели, трубопроводы), разведывательно-ударные операции, логистические задачи, противолодочная и противоминная борьба, радиоэлектронная борьба, действия в оспариваемых прибрежных зонах.

Реализация проекта предусматривает два этапа. На первом этапе каждое государство самостоятельно разрабатывает национальные нагрузки под конкретный тип воздействия. Нагрузки изначально проектируются как интегрируемые в системы партнеров. На втором этапе предусматриваются совместная разработка и производство трехсторонних нагрузок и обеспечивающих систем.

Великобритания официально указала на технологическую взаимосвязь проекта с программой строительства атомных подводных лодок SSN-AUKUS. Разрабатываемые нагрузки рассматриваются как элемент, повышающий боевой потенциал перспективных подлодок, а также обеспечивающий переход британских ВМС к концепции Hybrid Navy – смешанной группировки пилотируемых и беспилотных платформ. МО Австралии определяет БПА как "мультипликатор силы", повышающий гибкость, асимметричность и живучесть ВС.

Великобритания анонсировала выделение на реализацию проекта 150 млн. фунтов стерлингов (201 млн. долл.). Совокупный бюджет трехстороннего проекта не раскрывается.