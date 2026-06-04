Войти
ЦАМТО

Блок AUKUS объявил о первом приоритетном проекте в рамках программы Pillar II

375
0
0
AUKUS
AUKUS.
Источник изображения: google.com

ЦАМТО, 3 июня. В Сингапуре 30 мая состоялась встреча министров обороны трехстороннего партнерства AUKUS, в ходе которой было объявлено о запуске первого приоритетного проекта в рамках компонента программы Pillar II.

Предмет проекта – совместная разработка полезной нагрузки и обеспечивающих систем для безэкипажных подводных аппаратов (БПА) вооруженных сил Австралии, Великобритании и США. Начало поставок первых образцов запланировано на 2027 год.

В ходе совещания стороны подтвердили выполнение согласованных показателей по обоим компонентам партнерства – Pillar I (атомные подводные лодки с обычным вооружением) и Pillar II (перспективные технологические разработки).

Pillar II AUKUS охватывает совместное развитие технологий в области квантовых вычислений, искусственного интеллекта, подводных систем, гиперзвукового оружия и кибербезопасности. Объявленный приоритетный проект является первым формализованным проектом данного компонента. Согласно официальному заявлению МО Великобритании, проект направлен на создание технологий, размещаемых непосредственно на борту БПА, и обеспечение их оперативной совместимости в трехсторонней архитектуре.

Проект охватывает два класса систем. Первый – полезная нагрузка: сенсорные комплексы и ударные средства, выполняющие целевые задачи. Второй – обеспечивающие системы: аппаратно-программные комплексы для обмена данными и совместного применения пилотируемых и беспилотных платформ. Разрабатываемые нагрузки изначально проектируются как взаимозаменяемые и совместимые со всеми национальными парками БПА государств-участников партнерства.

В совместном заявлении зафиксированы следующие оперативные задачи создаваемых систем: защита критической подводной инфраструктуры (кабели, трубопроводы), разведывательно-ударные операции, логистические задачи, противолодочная и противоминная борьба, радиоэлектронная борьба, действия в оспариваемых прибрежных зонах.

Реализация проекта предусматривает два этапа. На первом этапе каждое государство самостоятельно разрабатывает национальные нагрузки под конкретный тип воздействия. Нагрузки изначально проектируются как интегрируемые в системы партнеров. На втором этапе предусматриваются совместная разработка и производство трехсторонних нагрузок и обеспечивающих систем.

Великобритания официально указала на технологическую взаимосвязь проекта с программой строительства атомных подводных лодок SSN-AUKUS. Разрабатываемые нагрузки рассматриваются как элемент, повышающий боевой потенциал перспективных подлодок, а также обеспечивающий переход британских ВМС к концепции Hybrid Navy – смешанной группировки пилотируемых и беспилотных платформ. МО Австралии определяет БПА как "мультипликатор силы", повышающий гибкость, асимметричность и живучесть ВС.

Великобритания анонсировала выделение на реализацию проекта 150 млн. фунтов стерлингов (201 млн. долл.). Совокупный бюджет трехстороннего проекта не раскрывается.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Сингапуp
США
Проекты
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.06 18:11
  • 16024
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.06 16:30
  • 0
Кто мешает обеспечивать глобальную продовольственную безопасность?
  • 04.06 06:30
  • 0
О Петровском (т.е. построенном при Петре I) ВМФ
  • 04.06 06:16
  • 1
Вадим Бадеха: мы подняли в воздух все самолеты, которые ждала страна
  • 04.06 05:55
  • 4
День Северного флота России
  • 04.06 03:04
  • 1
«У нас есть полная уверенность в том, что все намеченное будет реализовано»
  • 03.06 12:36
  • 1
В ОАК сообщили о начале сборки опытного образца истребителя Checkmate
  • 03.06 12:26
  • 1
Армия России в ответ на атаки Киева поразила завод «Мотор Сич» в Запорожье
  • 03.06 05:26
  • 0
Комментарий к "Украинский конфликт стал европейским. Нельзя думать об одном лишь выживании (The Economist, Великобритания)"
  • 03.06 04:47
  • 0
Комментарий к "«Удары по этим объектам ранее не наносились». Как Россия может усилить атаки на Украину"
  • 03.06 03:40
  • 1
«Удары по этим объектам ранее не наносились». Как Россия может усилить атаки на Украину
  • 03.06 03:38
  • 1
Украинский конфликт стал европейским. Нельзя думать об одном лишь выживании (The Economist, Великобритания)
  • 02.06 17:45
  • 0
Польша: Балтийский хаб НАТО
  • 02.06 12:33
  • 1
Комментарий к: "Военкор: рассказы про удары по центрам принятия решения - детские страшилки", и сходные тексты.
  • 02.06 12:15
  • 2
ОАК начала поставки Ту-214