Ратифицирован протокол о внесении изменений в договор между Беларусью и Россией о развитии ВТС от 2009 года

ЦАМТО, 3 июня. Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь 3 июня ратифицировала протокол о внесении изменений в договор между Беларусью и Россией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года.

Законопроект был внесен президентом Республики Беларусь и направлен на углубление интеграции в оборонной сфере.

Выступая перед депутатами парламента, председатель Госкомвоенпрома Республики Беларусь Дмитрий Пантус отметил, что с момента подписания документа прошел значительный период времени. С учетом изменившейся геополитической обстановки возникла необходимость внести в него ряд корректив и дополнений.

В частности, указанными изменениями:

- расширен перечень организаций, которые могут самостоятельно закупать военно-техническое имущество;

- скорректирован порядок заключения и реализации контрактов, формирования перечня военно-технического имущества;

- упрощен порядок закупки комплектующих для проведения технического обслуживания и ремонта вооружения и военной техники;

- уменьшена стоимость закупаемых образцов ВВСТ при осуществлении услуг военной приемки.

Ратификация данного протокола стала важным шагом в укреплении обороноспособности наших государств. Обновление правовой базы не только устраняет избыточные барьеры, но и придает новый импульс интеграционным процессам в рамках Союзного государства, обеспечивая более гибкое и оперативное взаимодействие в военно-технической сфере.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.