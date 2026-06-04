Войти
ЦАМТО

Ратифицирован протокол о внесении изменений в договор между Беларусью и Россией о развитии ВТС от 2009 года

500
0
0
Дружба Беларуси и России
Дружба Беларуси и России.
Источник изображения: belvpo.com

ЦАМТО, 3 июня. Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь 3 июня ратифицировала протокол о внесении изменений в договор между Беларусью и Россией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года.

Законопроект был внесен президентом Республики Беларусь и направлен на углубление интеграции в оборонной сфере.

Выступая перед депутатами парламента, председатель Госкомвоенпрома Республики Беларусь Дмитрий Пантус отметил, что с момента подписания документа прошел значительный период времени. С учетом изменившейся геополитической обстановки возникла необходимость внести в него ряд корректив и дополнений.

В частности, указанными изменениями:

- расширен перечень организаций, которые могут самостоятельно закупать военно-техническое имущество;

- скорректирован порядок заключения и реализации контрактов, формирования перечня военно-технического имущества;

- упрощен порядок закупки комплектующих для проведения технического обслуживания и ремонта вооружения и военной техники;

- уменьшена стоимость закупаемых образцов ВВСТ при осуществлении услуг военной приемки.

Ратификация данного протокола стала важным шагом в укреплении обороноспособности наших государств. Обновление правовой базы не только устраняет избыточные барьеры, но и придает новый импульс интеграционным процессам в рамках Союзного государства, обеспечивая более гибкое и оперативное взаимодействие в военно-технической сфере.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.06 18:11
  • 16024
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.06 16:30
  • 0
Кто мешает обеспечивать глобальную продовольственную безопасность?
  • 04.06 06:30
  • 0
О Петровском (т.е. построенном при Петре I) ВМФ
  • 04.06 06:16
  • 1
Вадим Бадеха: мы подняли в воздух все самолеты, которые ждала страна
  • 04.06 05:55
  • 4
День Северного флота России
  • 04.06 03:04
  • 1
«У нас есть полная уверенность в том, что все намеченное будет реализовано»
  • 03.06 12:36
  • 1
В ОАК сообщили о начале сборки опытного образца истребителя Checkmate
  • 03.06 12:26
  • 1
Армия России в ответ на атаки Киева поразила завод «Мотор Сич» в Запорожье
  • 03.06 05:26
  • 0
Комментарий к "Украинский конфликт стал европейским. Нельзя думать об одном лишь выживании (The Economist, Великобритания)"
  • 03.06 04:47
  • 0
Комментарий к "«Удары по этим объектам ранее не наносились». Как Россия может усилить атаки на Украину"
  • 03.06 03:40
  • 1
«Удары по этим объектам ранее не наносились». Как Россия может усилить атаки на Украину
  • 03.06 03:38
  • 1
Украинский конфликт стал европейским. Нельзя думать об одном лишь выживании (The Economist, Великобритания)
  • 02.06 17:45
  • 0
Польша: Балтийский хаб НАТО
  • 02.06 12:33
  • 1
Комментарий к: "Военкор: рассказы про удары по центрам принятия решения - детские страшилки", и сходные тексты.
  • 02.06 12:15
  • 2
ОАК начала поставки Ту-214