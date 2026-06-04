The i Paper: Стармер обещал представить План оборонных инвестиций на этой неделе

В Лондоне твердо решили готовиться к скорой войне с Россией, но пока не могут понять, как это сделать, пишет The i Paper. Задача была поставлена на уровне идеи еще год назад. И все это время в правительстве спорили, на что нужно потратить деньги в первую очередь.

Джейн Меррик (Jane Merrick)

Военные эксперты и посвященные лица предупреждают, что задержки с публикацией Плана оборонных инвестиций создают неопределенность.

Информированные военные источники предупреждают, что у Британии почти не осталось времени на подготовку к войне, и ей остро необходим план с полной сметой, чтобы защитить страну.

Задержки с Планом оборонных инвестиций мешают Британии подготовиться к масштабному конфликту с Россией, равно как и с другими противниками.

В этом плане правительство должно изложить, как оно намеревается тратить деньги на новую боевую технику и оружие.

Предупреждение экспертов совпало по времени с первой годовщиной публикации Стратегического обзора обороны, в котором подробно описывается, как Британии нужно готовиться к военным действиям.

В понедельник министр обороны Джон Хили сказал, что План оборонных инвестиций будет опубликован до саммита НАТО, который состоится 7 июля в Анкаре.

Ожидается, что в этом документе будет написано, как правительство потратит 18 миллиардов фунтов стерлингов государственных средств на боевую технику. Однако появляются сообщения о том, что продолжаются споры с министерством финансов по поводу окончательной суммы.

Расстроенные представители военной промышленности и эксперты рассказали изданию The i Paper, что без плана расходов они окажутся в подвешенном состоянии, и производство боевой техники, оружия и прочих материально-технических средств будет осуществляться разрозненно.

Эксперты указывают на проведенное год назад в Эстонии натовское учение с кодовым названием Hedgehog 2025, в ходе которого британские войска потерпели поражение, так как не были готовы к боям с активным применением беспилотников, какие идут на украинской линии фронта.

В статье для The i Paper военный эксперт и бывший министр обороны Тобиас Эллвуд утверждает, что Европа "находится в преддверии большого конфликта", а Британия и прочие члены НАТО "просыпаются с опозданием".

Эллвуд пишет, что союзники по Североатлантическому альянсу серьезно говорят о подготовке к войне, но не подтверждают свои заявления практическими действиями. У них нет четких бюджетов, контрактов на закупку и списков заводских заказов.

В качестве примера Эллвуд приводит реакцию НАТО на произошедшее на прошлой неделе вторжение российского беспилотника в воздушное пространство Румынии, из-за чего пришлось по тревоге поднимать боевую авиацию союзников (Бухарест не представил доказательств того, что БПЛА был российским; Москва заявила о готовности провести расследование, если ей будут переданы объективные данные, — прим. ИноСМИ). "Это ответ из 1990 года на вызов 2020-х годов. Современный конфликт движется со скоростью техники, — заявил он. — К тому времени как традиционный военный ответ был готов, беспилотник исчез, сигнал был подан, а стратегический эффект достигнут".

Он добавил:

"Каждый месяц у нас налицо задержки с контрактами, а это тормозит производственные линии и отодвигает сроки получения срочно необходимых средств вооруженной борьбы. Оборонные компании не могут вкладывать средства, набирать людей и расширять производство на основании одних только речей и заявлений. Промышленности нужна определенность, военным нужны техника и оружие. И всем нужно финансирование.

История учит нас, что страны обычно терпят неудачу не из-за того, что не видят надвигающуюся опасность. Они терпят неудачу, потому что видят ее, обсуждают, но откладывают ответные действия до того момента, когда уже слишком поздно. Время предупреждений закончилось. Настало время решений".

Один оборонный инвестор сказал, что необходимо идти на непростые компромиссы, однако финансирование в оборонной сфере в настоящее время осуществляется от случая к случаю. Или, как говорят, "по мере возникающей необходимости", в зависимости от того, "что удастся протолкнуть в первую очередь, но не на основе стратегического плана".

Этот инвестор добавил: "Делается совершенно недостаточно для изучения важных уроков Украины, согласно которым войска беспилотных систем надо оснащать большим количеством оборудования, надо быстро осуществлять закупки, переходя от испытаний к принятию на вооружение, надо проводить обучение. В данный момент мы не сможем одержать победу в ходе боевых действий, что наглядно показали учения Hedgehog 2025".

Другой осведомленный источник из оборонной отрасли сказал, что Британии не хватает политической воли для решения этой проблемы, что она "страдает от упадка и безденежья", и что "вряд ли сможет защитить себя, даже если попытается".

Во вторник сэр Кир Стармер заявил министрам, что правительство "завершает подготовку" Плана оборонных инвестиций, и что "угрозы, с которыми сталкивается Соединенное Королевство, меняются гораздо быстрее, чем прежде при нашей жизни". Украинский конфликт длится пятый год, однако "ясной стратегии выхода из него нет, а мирные переговоры зашли в тупик".

Премьер-министр также заявил кабинету, что "Британии и Европе приходится противостоять российской угрозе, которая по своему характеру все больше становится гибридной. Это и кибератаки, и диверсии против подводных кабелей, и применение ракет большей дальности" (бездоказательные обвинения, направленные исключительно на разжигание истерии, — прим. ИноСМИ). Даунинг-стрит отмечает, что "долг правительства — обеспечить страну необходимыми оборонными возможностями".

Представитель правительства заявил: "План оборонных инвестиций быстро обеспечит войска лучшей боевой техникой и вооружением, а экономике даст капиталовложения и стимулы для роста".

"Мы работаем над составлением плана, о чем министр обороны сказал вчера в парламенте. Премьер-министр полон решимости опубликовать его до саммита НАТО, — продолжил он. — В целом правительство поддерживает меры по обеспечению занятости в Британии, поддерживает британскую промышленность, британские инновации. С июля 2024 года мы подписали 1 400 крупных контрактов, и девять контрактов из десяти отданы британским компаниям".