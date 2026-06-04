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Военное обозрение

Пентагон получил возможность выводить радары ПРО за пределы стационарных позиций

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Источник изображения: topwar.ru

В США внедряют разработанную компанией Assured Space технологию, благодаря которой предполагается нивелировать ключевое ограничение традиционных радаров систем противоракетной обороны (ПРО): их жесткую привязку к крупной стационарной инфраструктуре. Компания представила Penoptix — полностью транспортируемый радар X-диапазона, разработанный для использования в условиях быстро меняющейся обстановки на поле боя.

В основе системы лежит активная апертура площадью около трех квадратных метров, которую можно объединять в единую сеть с дополнительными модулями. Подобный модульный подход позволяет расчетам расширять зону покрытия, исключать уязвимость единичных точек отказа и сохранять работоспособность системы в условиях ухудшения связи или радиоэлектронного подавления (РЭП). Новый радар способен вступать в бой «с колес», что обеспечивает быстрое развертывание, возможность частой передислокации и сохранение боевой эффективности даже в случае вывода из строя отдельных узлов сети.

Система использует передовые приемо-передающие модули на основе нитрида галлия (GaN). Это позволяет достичь коэффициента усиления относительно изотропного излучателя (dBi) более 50 децибел. Радар может интегрироваться с различными уже существующими РЛС и системами командования и управления, а также использовать различные каналы передачи данных, включая наземные, спутниковые и беспроводные сети.

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США
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