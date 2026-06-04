Оборонный экспорт Израиля по итогам 2025 года достиг рекордных 19,2 млрд. долл.

ЦАМТО, 3 июня. По данным Минобороны Израиля, объем оборонного экспорта страны по итогам 2025 года составил 19,2 млрд. долл. – пятый последовательный годовой рекорд.

Прим. ЦАМТО: здесь и далее речь идет не о фактическом экспорте ПВН за отчетный период, а о портфеле заказов.

Прирост относительно показателя 2024 года (14,8 млрд. долл.) составил около 30%. За пятилетний период суммарный объем израильского оборонного экспорта более чем удвоился, за десятилетний – вырос в четыре раза.

Годовой отчет представлен 2 июня главой Директората международного оборонного сотрудничества (SIBAT) бригадным генералом запаса Яиром Куласом и генеральным директором МО Израиля генерал-майором запаса Амиром Барамом.

Согласно докладу, более половины совокупного объема контрактов (53%) составили сделки категории "мегаконтракт" – на сумму свыше 100 млн. долл. каждая. Контракты в диапазоне 50-100 млн. долл. – 13%, 10-50 млн. долл. – 19%, до 10 млн. долл. – 15%.

Ведущей категорией в 2025 году оставались ракетно-артиллерийские вооружения и системы ПВО – 29% совокупного объема сделок. Системы наблюдения и оптоэлектроника резко увеличили долю – с 6% в 2024 году до 22% в 2025 году. Далее по структуре следуют: радиолокационные системы и РЭБ – 11%, пилотируемая авиация и авионика – 11%, системы C4I и связи – 7%, боевые станции и пусковые установки – 6%, БЛА – 4%, спутниковые и космические системы – 3%, бронетехника и колесные платформы – 2%, разведка и киберсистемы – 2%, морские платформы – 2%, боеприпасы и вооружение – 1%.

Крупнейшим импортером израильской оборонной продукции в 2025 году стала Европа – 36% совокупного объема сделок. Для сравнения: в 2024 году европейский сегмент составлял 54%. Азиатско-Тихоокеанский регион занял второе место – 32% (рост с 23% в 2024 году); объем поставок в регион практически удвоился – с 3,4 млрд. долл. до 6,1 млрд. долл. Ближний Восток и Северная Африка – 15%, Северная Америка – 13%, Латинская Америка – 2%, Африка – 2%.

Отдельно фиксируется рекордный показатель по межправительственным соглашениям (Government-to-Government, GTG): 10 млрд. долл., что составило более половины совокупного объема сделок. Данный показатель SIBAT квалифицирует как отражение "углубления стратегических партнерств" и роста доверия зарубежных оборонных ведомств к израильской стороне.

Около 85% совокупного объема израильских оборонных контрактов в 2025 году обеспечили три предприятия: Israel Aerospace Industries (IAI), Rafael Advanced Defense Systems и Elbit Systems.

По состоянию на I квартал 2026 года совокупный портфель заказов этих компаний превысил 90 млрд. долл. В частности, Elbit Systems по итогам I квартала 2026 года сообщила о портфеле заказов в 30 млрд. долл.

Рост экспортных показателей в Минобороны Израиля связывают с реформой системы лицензирования оборонного экспорта, инициированной министром обороны Исраэлем Кацем и гендиректором МО Барамом. Реформа предусматривала "существенное смягчение" лицензионных процедур и "значительное расширение" перечня стран, допущенных к поставкам. Параллельно введено усиление механизмов контроля над передачей секретных активов и оборонных технологий.