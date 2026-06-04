Австралия с середины 2026 года начнет готовить военнослужащих ВСУ на территории Польши

ЦАМТО, 3 июня. Австралийские военные с середины 2026 года начнут подготовку военнослужащих Украины на территории Польши, сообщило Министерство обороны Австралии.

"Начиная с середины 2026 года, Силы обороны Австралии будут сотрудничать с возглавляемой Норвегией многонациональной программой "Легио" для обучения украинского персонала в Польше, продолжая оказывать поддержку в рамках австралийской программы "Куду", – цитирует "РИА Новости" заявление вице-премьера и министра обороны Австралии Ричарда Марлза.

В рамках программы "Куду" австралийские военные тренируют военнослужащих ВСУ в Британии. В министерстве отметили, что новая схема позволит проводить подготовку украинских военнослужащих ближе к украинской границе и "лучше соответствовать оперативным потребностям Украины".

Австралия также сообщила, что продолжит участие в инициативах НАТО по оказанию помощи Украине, включая коалицию по поставкам беспилотников.