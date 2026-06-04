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Военное обозрение

Разведка США пришла к выводу, что Россия сохранила свои военные базы в Сирии

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Источник изображения: topwar.ru

Москва сохранила доступ к своим ключевым военным базам в Сирии. К такому выводу пришла американская разведка, сообщает The Wall Street Journal.

По данным американцев, весной этого года Россия полноценно пополнила запасы авиабазы Хмеймим. Если ранее российские военные вывозили «лишнее» оборудование и всё остальное из Сирии, то теперь забрасывают обратно. Это происходит впервые после падения режима Асада в 2024 году.

Согласно публикации, в марте из Санкт-Петербурга вышло грузовое судно «Спарта» и в мае прибыло в Тартус, доставив всё необходимое для дальнейшего существования авиабазы Хмеймим. Для предотвращения возможных эксцессов судно большую часть пути шло в сопровождении российских боевых кораблей, которые сменяли друг друга на отдельных участках.

В Вашингтоне считают, что Москве удалось сохранить свои военные базы в Сирии, несмотря на существенные разногласия с пришедшим к власти в стране режимом террористических группировок.

Москва сохранила доступ к ключевым стратегическим объектам, используемым для поддержки операций в Африке и других регионах.

Ранее российский МИД сообщал, что переговоры в отношении российских военных баз идут, но какой-либо конкретики по ним нет. Из последнего можно отметить, что новые власти Сирии требуют отдать им Асада.

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Страны
Россия
Сирия
США
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