«Мы всю жизнь носим в душе груз и память о тех, кого не удалось спасти»

Начальник ГВКГ имени Бурденко Денис Давыдов — о тяжелом выборе, новом характере ранений и благодарностях от бойцов

Военная медицина сейчас меняется быстрее, чем когда-либо. В Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко привозят бойцов со сложнейшими ранениями, однако врачам удается совершать невозможное: более 95% бойцов возвращаются в строй. Это невероятно высокий показатель. В преддверии 150-летия со дня рождения основателя отечественной нейрохирургии Николая Бурденко «Известия» узнали, как госпиталь отвечает на современные вызовы. Почему на передовой не работают законы гражданского здравоохранения и как биотехнологии, 3D-печать и искусственный интеллект совершают революцию в хирургии, в эксклюзивном интервью рассказал начальник госпиталя, заслуженный врач РФ, генерал-майор медицинской службы Денис Давыдов.

Революция материалов и 3D-печать

— По официальным данным, в строй возвращаются более 95% ваших пациентов. Как госпиталю Бурденко удается держать такую планку?

— Медицина быстро развивается, ведь вслед за новым оружием появляются и новые методы лечения. Значительный прорыв случился в материалах, из которых делают современные медицинские аппараты и протезы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

Например, раньше при тяжелых осколочных переломах врачи не рисковали ставить пластины или штифты внутрь конечности из-за огромного риска инфекций. Приходилось использовать громоздкие внешние аппараты, вроде аппарата Илизарова. Сегодня качество и вид материалов позволяет снимать внешние конструкции гораздо раньше. Мы сразу переходим на внутренние фиксаторы, и пациент может наступать на ногу, не дожидаясь, пока кость полностью срастется. Это в разы ускоряет реабилитацию.

Кроме того, уже во время эвакуации раненым накладывают специальные повязки и приборы, которые создают вакуум в ране. К нам они поступают в более стабильном состоянии, и лечить их проще.

— Как 3D-печать помогает спасать людей?

— Мы можем создавать индивидуальные имплантаты под каждого пациента на основе снимков КТ. Печатаем их не только из титана, но и из прочного медицинского пластика.

Начальник ГВКГ имени Бурденко Денис Давыдов Источник изображения: Фото: Пресс-служба ФГБУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко» Минобороны России

Сам титан научились обрабатывать так, что живая кость буквально врастает в него. Сверху на имплантат напыляют лекарства: антибиотики и противовоспалительные средства. Также мы добавляем стволовые клетки и факторы роста, чтобы ткани заживали быстрее. Раньше стволовые клетки гибли на металле за пару часов, а теперь, благодаря специальной среде, живут и работают дольше.

Конечно, это командный труд хирургов, рентгенологов и инженеров. Но мы не печатаем всё и всем подряд: это дорого и долго. Задача врача — понять, где 3D-печать жизненно необходима, а где справятся стандартные методы.

Новые раны и правила эвакуации

— Как изменился характер ранений?

— Изменения огромные. Сто лет назад ранили в основном пули. В Великую Отечественную, а затем в Афганистане и Чечне пулевых ранений становилось всё меньше. Сегодня классическая пуля — редкость. Главная причина травм сейчас — мины, БПЛА и артиллерийские снаряды.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

Минно-взрывная травма опасна тем, что на человека одновременно действуют высокая температура, ударная волна и тысячи мелких, неправильной формы, высокоскоростных осколков. Современное оружие часто создают так, чтобы не убить сразу, а тяжело ранить. Цель противника — перегрузить наши госпитали и забрать огромные ресурсы на долгое лечение. Кроме того, иногда мы находим на осколках боеприпасов следы химических веществ, которые ухудшают заживление ран. Оперативно изучаем их и внедряем средства дезактивации.

— Врачи вашего госпиталя забирают раненых прямо с передовой?

— Наши специалисты точечно работают на всех этапах эвакуации. Важно, чтобы вся система действовала по одним правилам.

В военно-полевой медицине действует правило: на передовой нельзя совершать «хирургические чудеса» и проводить долгие, сложные операции. Как бы цинично это ни звучало, для раненого это часто кончается плохо: во время дальнейшей перевозки вся эта схема рушится. Спасение жизни — это четкий конвейер. На каждом этапе врач делает только то, что положено по инструкции для этого уровня. Главная задача — быстро и стабильно довезти бойца до места, где ему будет оказана исчерпывающая медицинская помощь.

Сейчас вывозить раненых помогают беспилотники и роботы. Но из-за вражеских дронов «серая зона» увеличилась, и иногда медикам приходится выжидать время, чтобы безопасно добраться до пострадавшего.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

— Вы учите гражданских медиков. Им тяжело дается военная специфика?

— Ряд регионов запрашивает нашу помощь, поэтому мы проводим выездные курсы и принимаем коллег у себя. Да, им перестроиться непросто. Правила военной медицины часто противоречат тому, чему их учили.

В частности, гражданский врач привык отдавать все силы одному самому тяжелому пациенту. У военных всё иначе: если раненых много, помощь распределяют с учетом того, сколько есть врачей, лекарств и какова обстановка вокруг.

Или огнестрельные и осколочные раны категорически запрещено зашивать наглухо — их ведут открытым способом, чтобы не развилась инфекция. Гражданские врачи к этому не привыкли.

Искусственный интеллект и «белая кость» реанимации

— Насколько глубоко искусственный интеллект интегрировался в вашу работу?

— Очень глубоко. ИИ помогает собирать данные, анализирует снимки, анализы и подсказывает диагнозы. Он отлично может избавить врачей от бумажной рутины: сам заполняет документы и протоколы операций. Если ИИ следит за датчиками пациента в реанимации, он мгновенно замечает опасные изменения и предлагает исправить лечение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

Но слепо верить ему нельзя. ИИ работает по шаблонам, в частности не учитывает до конца гендерные или расовые различия, и не понимает, если совершает ошибку. Он может найти в интернете сомнительную статью и выдать ее за верное решение. Поэтому окончательный выбор всегда за человеком. Врач видит картину шире и может сознательно пойти на риск или назначить необычную комбинацию лекарств ради спасения жизни — ИИ на такое не способен.

— Реанимацию госпиталя Бурденко называют одной из лучших в мире. В чем секрет?

— Я общался со своими коллегами практически на всех континентах и могу подтвердить: мы не уступаем зарубежным центрам. Анестезиология и реаниматология — это «белая кость» медицины, сложнейшая наука на стыке хирургии и терапии. Наша реанимация сильна узкой специализацией. У нас созданы отдельные блоки под конкретные проблемы: для пациентов с болезнями сердца, для тех, кто не может дышать сам, или для борьбы с тяжелыми инфекциями. Это сработало и в пандемию ковида, и помогает сейчас.

— Пациенты иногда шутят, что сейчас врачи стали слишком узкими специалистами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

— В современной хирургии невозможно знать всё. Один врач идеально делает операции через микропроколы, другой — мастер открытых операций. Кто-то всю жизнь оперирует только стопу, кто-то — кисть руки. И чем более узкая эта специализация, тем выше мастерство хирурга в своей нише.

ГВКГ имени Бурденко — единственный центральный онкологический и гематологический госпиталь Минобороны. В мирное время удаление сложной, гигантской опухоли по своей технике очень похоже на лечение тяжелого минно-взрывного ранения. Поэтому опыт наших онкологов сейчас бесценен.

Искусственная кровь и врачебный долг

— Помогают ли новые технологии бороться с потерей крови на фронте?

— Да. Помимо обычной донорской крови и сухой плазмы, мы можем использовать искусственные заменители, которые умеют переносить кислород — так называемую голубую кровь (перфторан). Этому методу уже более 50 лет, его применяли еще в Афганистане, но сейчас мы работаем с его современными, гораздо более эффективными модификациями. Если ученые создадут идеальную искусственную кровь, мы забудем про сроки годности и аллергические реакции на чужой белок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

— Что для вас главное в борьбе за спасение конечностей раненых?

— Опыт и умение предвидеть осложнения. Любая простая операция может стать критической за секунду. У хорошего хирурга всегда есть план Б и план В.

Часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда по учебникам спасти ногу или руку невозможно, но нам это удается. Огромную роль играет воля самого раненого. Когда боец доверяет врачу и отчаянно хочет жить, происходят чудеса.

— После таких чудес бойцы возвращаются, чтобы просто сказать спасибо?

— У врачей есть шутка: пациент должен доктору говорить «прощай». Это значит, что человек полностью здоров и больше не нуждается в больнице. Но на деле многие раненые становятся нашими близкими друзьями на годы. Они присылают фото, поздравляют с праздниками.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

И, конечно, приезжают в гости — привозят торты, домашние соленья и т. п. Для врача это высшая награда — видеть счастливые глаза человека, которого ты спас.

Этот принцип работает даже там, где медицина бессильна. Наш госпиталь лечит и больных с онкологическими заболеваниями. Бывает, что пациент неизлечим и уходит через несколько месяцев. Но, если ты честно прошел с ним и его семьей этот путь до конца, избавил от боли и поддержал, родственники остаются благодарны на всю жизнь.

Наша работа непростая. Мы всю жизнь носим в душе груз и память о тех, кого не удалось спасти. Но когда ты видишь спасенных людей, то понимаешь: ты счастливый человек, потому что делаешь по-настоящему важное дело. Все страхи и трудности перед этим отступают.

Юлия Леонова