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Путин назвал Россию одной из трех стран, которые развивают суверенный искусственный интеллект

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Ильин

Он добавил, что партнерам из ЕАЭС стоит объединить усилия

Россия является одной из трех стран, которые развивают суверенный искусственный интеллект, о чем, как пишет Коммерсантъ, заявил президент страны Владимир Путин по итогам визита в Казахстан.

Россия является одной из трех стран, которые развивают суверенный искусственный интеллект, о чем, как пишет Коммерсантъ, заявил президент страны Владимир Путин по итогам визита в Казахстан.

И в промышленности, и в науке, и в образовании применяются эти инструменты, и здесь очень важно сохранение суверенитета. Россия — одна из трех стран, которые имеют шансы и развивают свой суверенный искусственный интеллект. Для этого нужно иметь свою собственную формулу, свои собственные базы.

Путин добавил, что партнерам, которые разделяют интерес к разработкам, прежде всего из ЕАЭС, стоит объединять усилия, для повышения эффективности в развитии этой технологии.

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Страны
Казахстан
Россия
Персоны
Путин Владимир
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