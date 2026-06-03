Путин назвал Россию одной из трех стран, которые развивают суверенный искусственный интеллект

Он добавил, что партнерам из ЕАЭС стоит объединить усилия

Россия является одной из трех стран, которые развивают суверенный искусственный интеллект, о чем, как пишет Коммерсантъ, заявил президент страны Владимир Путин по итогам визита в Казахстан.

Россия является одной из трех стран, которые развивают суверенный искусственный интеллект, о чем, как пишет Коммерсантъ, заявил президент страны Владимир Путин по итогам визита в Казахстан.

И в промышленности, и в науке, и в образовании применяются эти инструменты, и здесь очень важно сохранение суверенитета. Россия — одна из трех стран, которые имеют шансы и развивают свой суверенный искусственный интеллект. Для этого нужно иметь свою собственную формулу, свои собственные базы.

Путин добавил, что партнерам, которые разделяют интерес к разработкам, прежде всего из ЕАЭС, стоит объединять усилия, для повышения эффективности в развитии этой технологии.