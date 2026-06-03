Канада рассматривает возможность закупки до 60 истребителей Gripen E на фоне возможного сокращения заказа на F-35A

ЦАМТО, 2 июня. По данным канадской газеты La Presse от 30 мая, правительство премьер-министра Марка Карни рассматривает вариант формирования смешанного парка истребителей для ВВС Канады: около 30 F-35A производства Lockheed Martin в сочетании с приблизительно 60 самолетами JAS 39E Gripen шведской Saab.

Данная конфигурация предполагает сокращение первоначального плана закупки 88 F-35A, утвержденного в начале 2023 года по контракту стоимостью 19 млрд. канадских долл. (около 13,9 млрд. долл. США).

Официальное решение на ткущий момент еще не принято. По имеющимся данным, объявление ожидается не ранее ноября 2026 года – после промежуточных выборов в США.

Действующие контрактные обязательства Канады по программе F-35 носят ограниченный характер. Подписанный контракт включает лишь первые 16 F-35A, поставка которых запланирована, начиная с 2026 года с временным базированием на а/б Люк (шт.Аризона, США). Помимо этого, в 2026 году произведены платежи за комплектующие с длительным сроком изготовления в счет еще 14 самолетов, что обеспечивает сохранение производственной очередности, однако не является обязательством на полную закупку. Контракт на оставшиеся 58 ед. из исходных 88 ед. не подписан, что формально оставляет пространство для пересмотра объема закупки.

Пересмотр программы инициирован в марте 2025 года по распоряжению премьер-министра Карни, поставившего задачу оценить целесообразность полной закупки F-35A с учетом зависимости Канады от американской оборонной промышленности. Министр национальной обороны Дэвид МакГинти на заседании сенатского комитета по обороне 27 апреля 2026 года подтвердил, что "рассмотрение вопроса о парке истребителей" продолжается и не имеет установленных сроков завершения. В качестве одного из направлений рассматривается закупка авиатехники у не американских производителей. Изначально предполагалось завершить обзор приблизительно в сентябре 2025 года, однако этот срок не был соблюден.

Предложение Saab по истребителю JAS-39E Gripen включает организацию лицензионного производства на территории Канады с передачей технологий, созданием локальной сервисной и сопроводительной инфраструктуры, а также формированием центра НИОКР. По оценкам компании, реализация программы обеспечит создание от 6000 до 12600 рабочих мест. Saab также предложила рассмотреть возможность поставок JAS-39E/F Gripen украинским ВВС с канадских производственных мощностей. Предполагаемый объем в перспективе составляет до 100-150 ед.

Концепция смешанного парка предусматривает сохранение группировки F-35A для обеспечения малозаметности и совместимости в рамках организаций NORAD и НАТО, тогда как Gripen E предназначался бы для выполнения задач противовоздушной обороны в менее угрожаемых зонах, патрулирования и поддержки.

Lockheed Martin в ходе переговоров настаивала на закупке полной партии из 88 самолетов, ссылаясь на преимущества единого парка в части оперативной совместимости, единой системы подготовки летного состава и инфраструктуры. Посол США в Канаде Пит Хокстра ранее предупреждал, что сокращение заказа F-35A потребует от США восполнения возникающих оборонных пробелов. Дополнительным осложняющим фактором является то, что ряд ключевых систем Gripen E, включая двигатель GE F414G и терминалы Link 16 стандарта MIDS, производится в США и, таким образом, остаются под американским экспортным контролем.

Параллельно с обсуждением программы по закупке новых истребителей 27 мая 2026 года на выставке CANSEC в Оттаве премьер-министр Карни объявил о начале переговоров с Saab на предмет поставки 5-6 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления GlobalEye (платформы на базе бизнес-джета Bombardier Global 6500 с радаром Erieye Extended Range) стоимостью свыше 5 млрд. канадских долл. В конкурсе были представлены также Boeing E-7 Wedgetail и L3Harris Aeris, однако выбор был сделан в пользу Saab.