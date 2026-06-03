Армия США заключит контракт с BAE Systems на обслуживание БМП Bradley и БРЭМ M88A2 ВС Украины

ЦАМТО, 2 июня. Армия США планирует заключить контракт с британской BAE Systems на обслуживание боевых машин пехоты Bradley и БРЭМ M88A2 ВС Украины, выяснило агентство "РИА Новости", изучив правительственные документы США.

"Правительство нуждается в представителях полевых служб для обучения и технической поддержки БМП Bradley и БРЭМ M88A2 в интересах офиса по управлению поставками на Украину в рамках программы Advanced Mechanic Institute 2.0", – говорится в документе.

Армия США намерена заключить контракт напрямую с BAE Systems, минуя конкурсные процедуры, поскольку компания является оригинальным производителем этой бронетехники и единственным владельцем необходимых технических данных.

Соглашение, которое будет курировать командование по контрактам армии США на военной базе в Детройте, рассчитано на период с июля 2026 по июль 2027 года.