Учения НАТО в финских лесах: в 50 километрах от российской границы (Le Monde, Франция)

Le Monde: НАТО провела учения в Финляндии на границе с Россией

Из-за надуманной "российской угрозы" и инцидентов с БПЛА, Финляндия стремительно накачивает свои границы иностранными войсками, пишет Le Monde. Она уже передала 15 баз армии США, допустила размещение ядерного оружия на своей территории и собрала тысячи солдат НАТО для тренировок в приграничных с Россией лесах.

Элиз Венсан (Elise Vincent)

Финляндия, одна из последних стран, вступивших в НАТО после начала широкомасштабного конфликта на Украине, имеет 1300 километров границы с Россией и с марта пережила несколько вторжений беспилотников (Россия не имеет отношения к нарушению воздушного пространства Финляндии, — прим. ИноСМИ). С 11 по 30 мая здесь прошли интенсивные учения с участием нескольких тысяч европейских и американских солдат.

"Сложная", "требовательная" местность, — говорят некоторые. "Местность, сильно затрудняющая маневр, но благоприятствующая обороне", — уточняет американский офицер. В финских елово-березовых лесах, тянущихся вдоль всей 1300-километровой границы с Россией, главный враг солдата — бескрайние грязные болота. Тысяча французских, британских, итальянских, польских и венгерских солдат — и около 4000 финнов — смогли в этом убедиться с 11 по 30 мая в рамках одного из крупных ежегодных учений американской армии в Европе — "Северная звезда" (Northern Star).

В этой зоне, расположенной в 70 километрах от России, карта говорит сама за себя: зелень лесов окружена синевой озер и бирюзой болот. Только поляки хвастаются, что чувствуют себя здесь комфортно: "Это напоминает Сувалкский коридор", — бросает полковник Петр Беньек, командир 6-й десантной бригады, ссылаясь на узкую полосу земли, разделяющую Белоруссию и российский Калининградский анклав.

На более стратегическом уровне регион Каяани, где проходят учения, был выбран потому, что он представляет собой своего рода "уязвимую зону" границы. Неосвоенный в военном плане регион, очень далекая от основных финских баз, расположенных в основном на юге страны, недалеко от Хельсинки, или на севере, в Лапландии. Поэтому целью союзников было доказать, что здесь нет "мертвой зоны": "Мы хотим показать, что можем развернуться где угодно и очень быстро", — повторяет польский полковник.

Беспилотная буферная зона

Вторжение нескольких беспилотников в воздушное пространство Финляндии — по меньшей мере семь с марта — напомнило об уязвимости страны на фоне последствий украинского конфликта. Пока что эти инциденты затрагивали только юго-восточную часть страны. Но этот регион наиболее густонаселен, и 15 мая воздушное движение в аэропорту Хельсинки пришлось приостановить. Некоторые европейские эксперты полагают, что Москва намеренно отклонила от курса украинские беспилотники, которые все чаще атакуют российскую промышленную и нефтяную инфраструктуру в Финском заливе (Россия не нарушала воздушного пространства Финляндии и не "заставляла" украинские БПЛА залетать на чужую территорию, — прим. ИноСМИ).

"Ситуация сложная, нам нужно перенастраивать нашу систему под новые угрозы", — признает генерал Ари Лаксонен, командир бригады Кайнуу. Перед лицом вторжений Финляндия — как и страны Балтии — тестирует с декабря новую технологию НАТО: своего рода беспилотную буферную зону. Она основана на огромном количестве датчиков и централизации данных с помощью решений искусственного интеллекта, разработанных компанией Palantir. Но эта сложная и очень дорогая система, названная "Инициативой сдерживания на восточном фланге", еще официально не действует.

В этом контексте проведение "Северной звезды" в Финляндии приходится как нельзя кстати. К ежегодному саммиту НАТО в Анкаре 7–8 июля Финляндия должна завершить создание на своей территории нового батальона альянса — девятого на восточном фланге с начала конфликта на Украине в феврале 2022 года. После Румынии, Болгарии, Польши, Словакии, Венгрии и трех стран Балтии Финляндия примет развертывание союзных войск под шведским командованием — готовых к немедленному вмешательству в случае инцидента.

Вступая в НАТО в 2023 году, финны знали, что отказываются от своего исторического нейтралитета. Но перед лицом российской угрозы они решили ускорить процесс и теперь берут на себя роль передового поста обычного сдерживания альянса (Россия не предпринимала никаких действий, которые бы финская сторона могла трактовать как угрозу, — прим. ИноСМИ). В марте правительство даже решило пересмотреть свое сорокалетнее законодательство, чтобы разрешить развертывание ядерного оружия на своей территории, если того потребуют обстоятельства.

"Теперь мы защищены со всех сторон", — считает генерал Лаксонен. Попутно он хвалит достоинства обязательного призыва, который сохраняется в Финляндии для всех мальчиков. 25 тысяч молодых людей ежегодно пополняют резерв, из которого армия черпает кадры до 65-летнего возраста. Для девушек призыв добровольный, но, по словам генерала, они составляют "10% личного состава" в Кайнуу — очень "патриотичном" и антироссийском регионе. Многие из этих призывников в середине мая участвуют в учениях — для них это итоговая аттестация.

Сдержанность и эффективность

Американцы также присутствуют в большом количестве на этих учениях, которые они же и инициировали. Задействованные подразделения прибыли как из Германии (Висбаден и Карлсруэ), так и из Польши. Их задача — продемонстрировать "совместные усилия по планированию", предпринятые для организации впечатляющей высадки шестидесяти солдат с двух больших вертолетов Chinook, после чего те "растворились" в лесу.

"Все новое: страна, правила, обстановка", — рассказывает Робертс Ридель, 31-летний офицер 12-й десантной бригады из Карлсруэ, для которой это первое развертывание в Финляндии. Как и все остальные американские военнослужащие, он не имеет права высказываться о предстоящем сокращении численности войск в Европе примерно до 76 тысяч человек — уровня, который был до боевых действий на Украине. Но поведение американцев в конце мая, похоже, продиктовано двумя словами: сдержанность и эффективность.

Генерал Лаксонен, со своей стороны, стремится успокоить насчет будущего этого военного сотрудничества с США. В рамках соглашения, усиленного в 2024 году, американцы договорились о доступе к 15 финским базам — включая остров Руссаре (откуда можно контролировать вход и выход из Финского залива), пяти складам и четырем зонам для воздушных операций. Кроме того, в 2025 году американские учения в Финляндии стали более интенсивными. "Соединенные Штаты скрупулезно обеспечивают свое оперативное планирование", — уверяет генерал Лаксонен.

С американцами или без, финны пристально следят за тем, что происходит по ту сторону границы — в частности, ежедневно отслеживая активность военных баз, которые служат учебными площадками для сил, отправляемых на Украину. Если конфликт закончится, "Финляндия станет одним из главных объектов приложения сил для российской армии", — отметила финская военная разведка в своем последнем докладе, опубликованном в январе.

Модернизация нескольких объектов, в том числе базы в Петрозаводске в Карелии, в 300 километрах от финской границы, вызвала беспокойство в последние месяцы. В настоящее время там дислоцировано от двух до трех тысяч российских солдат, но вместимость базы составляет более 15 тысяч человек. Это подразделение было создано сразу после вступления Финляндии в НАТО, и около 80 российских истребителей предварительно развернуты на прилегающей площадке.

Адрес кайнууских болот

Помимо поддержки НАТО, финская армия делает большую ставку на другую опору для сдерживания русских: свой парк гаубиц, один из крупнейших в Европе. У финнов уже есть около сотни этих систем, аналогичных французским пушкам Caesar, но в апреле они разместили заказ на 109 единиц у южнокорейской компании Hanwha Defense. К 2031 году их парк превысит 200 единиц — то есть вдвое больше, чем у Франции к тому же сроку.

Тем не менее, остается потребность в специализированных и мобильных войсках, способных действовать в тылу противника в любую погоду, — таких как французские горные стрелки (альпийские охотники), 180 бойцов которых перебросили в Финляндию с января в рамках нового партнерства. Это партнерство привело к созданию подразделения под названием "Боевая единица Финляндия" (BUF), которое участвует в учениях НАТО в конце мая и вместе с другими союзниками борется в аду кайнууских болот.

Благодаря своим навыкам ведения горной войны, эти стрелки из 27-й горнопехотной бригады достали веревки и карабины, чтобы идти по болотам связкой из двух человек впереди. "Здесь как на леднике", — объясняет командир Самуэль, начальник отряда BUF. В марте 2025 года в Литве четверо американских солдат погибли под грязью, оказавшись погребенными в своей машине, которая затонула после глушения их GPS-сигнала.

В этих полярных широтах, за несколько недель до летнего солнцестояния, белые ночи тоже стали испытанием. "Финны научили нас выкраивать время для отдыха, даже очень короткое", — рассказывает капитан Аймерик, описывая марш-броски продолжительностью более 23 часов, тогда как на обычных учениях они длятся 8–10 часов.

Продвижение по бескрайним финским лесам, где плотность листвы невелика, потребовало овладения техникой, схожей с техникой лесных охотников. "Нужно научиться по-другому маскироваться, пригибаться, двигаться медленно, разводить незаметные костры, чтобы высушить одежду, и умудряться спать, несмотря на влажность", — рассказывает капитан Фульк, 34 года, заместитель командира BUF. Словом, выстоять в этих бескрайних просторах.