ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева спустило на воду СПК "Губернатор Н.М. Баранов" и "Купец Д.В. Сироткин" проекта "Метеор 120Р"

В Нижегородской области состоялась торжественная церемония спуска на воду двух скоростных пассажирских судов на подводных крыльях «Метеор 120Р». Суда построены ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева, сообщает Росморречфлот.

В мероприятии принял участие заместитель Председателя Правительства Виталий Савельев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель Совета директоров – генеральный конструктор ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева Георгий Анцев, передаёт пресс-служба Минтранса России.

СПК "Губернатор Н.М. Баранов". Источник: Росморречфлот

В ходе мероприятия Виталий Савельев отметил, что для России речной транспорт имеет особое значение.

Именно наша страна сделала скоростные суда на подводных крыльях массовым видом пассажирского транспорта. Решающий вклад внесла Нижегородская школа судостроения и ее основатель – легендарный конструктор Ростислав Алексеев. Они создали решения, которые на десятилетия определили развитие скоростного пассажирского флота. Хорошо известные «Ракеты», «Метеоры», «Кометы» работали на реках и морских линиях внутри страны и поставлялись в 35 государств мира, – подчеркнул заместитель Председателя Правительства.

Судно рассчитано на перевозку 120 пассажиров на расстояние до 600 км, средняя скорость – 65 км/ч. Автономность плавания составляет 8 часов, а вместимость топливного бака обеспечивает около 10 часов хода. «Метеор 120Р» является самым большим судном речного класса на подводных крыльях: его длина около 36 метров, а ширина – около 10 метров.

СПК "Купец Д.В. Сироткин". Источник: Росморречфлот

Напомним, в рамках проекта «Речные магистрали» в 2025 году перевезено порядка 33 тысячи пассажиров по 8 скоростным маршрутам, объем субсидий составил 17,7 млн рублей. В 2026 году в федеральном бюджете предусмотрено 94,8 млн рублей, перевозки будут осуществляться по 27 маршрутам. Всего планируется перевезти порядка 60 тысяч пассажиров – почти в 2 раза больше чем годом ранее. Сеть перевозок расширена до Ярославля, Самары, Саратова, Ивановской области и Чувашии, а также маршрутами по Каме из Перми в Удмуртию.

В перспективе рассматривается включение в проект маршрутов по озеру Байкал и реке Амур. Для пополнения скоростного пассажирского флота действует программа льготного лизинга водного транспорта с государственным финансированием.