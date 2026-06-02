Войти
Деловая газета "Взгляд"

Морпехи ВС России создали передовую лабораторию БПЛА в зоне спецоперации

117
0
0
В российской армии назвали самый востребованный боевой беспилотник
В российской армии назвали самый востребованный боевой беспилотник.
Источник изображения: @ Алексей Коновалов/ТАСС

В зоне проведения специальной военной операции бойцы группировки «Центр» развернули специализированную мастерскую по модернизации и производству разведывательных и ударных аппаратов, заявил боец 61-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Капибара.

Специалисты занимаются разработкой дронов на добропольском направлении. Основной упор делается на создание ударных и разведывательных аппаратов, пояснил собеседник РИА "Новости".

"Создаем наземные станции управления, занимаемся видеоперехватом и разрабатываем собственные прошивки", – рассказал начальник лаборатории беспилотных систем.

Результаты этого труда активно применяются бойцами для выполнения различных боевых задач на линии соприкосновения.

Особое внимание в подразделении уделяют обучению новых кадров. Команду формируют из бойцов с задатками к технике, даже если у них отсутствует профильный опыт. Новички проходят подготовку прямо в мастерской и через несколько месяцев становятся квалифицированными специалистами.

Военнослужащие морской пехоты группировки "Центр" ликвидировали на добропольском направлении 12 современных украинских беспилотников. Экипаж танка морпехов на этом участке фронта выдержал атаку более 50 вражеских дронов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.06 01:06
  • 0
Комментарий к "Шеф Пентагона: США найдут способы помочь Украине защитить себя"
  • 01.06 23:52
  • 0
Комментарий к: "Военкор: рассказы про удары по центрам принятия решения - детские страшилки", и сходные тексты.
  • 01.06 22:32
  • 15970
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.06 20:52
  • 11
Новая "Нормальность" войны. Директор ЦАСТ Руслан Пухов на Грушинской конференции
  • 01.06 20:25
  • 1
Африканский корпус обзавёлся полноценной авиагруппой
  • 01.06 20:17
  • 1
Тактика "тысячи порезов". Что происходит в зоне СВО
  • 01.06 19:55
  • 3
Новая российская подводная лодка с ядерными торпедами будет искать бреши в подводной обороне США (Asia Times, Гонконг)
  • 01.06 12:34
  • 6
«Боевые действия остановятся». Украина угрожает армии России «логистическим локдауном»
  • 01.06 11:00
  • 1
Комментарий-2 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 01.06 10:43
  • 1
Названо оружие для нейтрализации всей военной инфраструктуры Европы
  • 01.06 07:16
  • 0
Комментарий к "Су-35 против F-35: есть ли у российских истребителей преимущества перед новейшими самолетами-невидимками НАТО? (Military Watch Magazine, США)"
  • 01.06 06:22
  • 1
Вступительная речь министра войны США Пита Хегсета на открытии саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" (The White House, США)
  • 01.06 06:02
  • 1
В ОДКБ обсудили совершенствование систем связи с учетом опыта СВО
  • 01.06 05:55
  • 7
Су-35С уничтожают БПЛА на дальних подступах, рассказал летчик
  • 01.06 05:40
  • 0
Комментарий к "Россия развертывает истребители Су-57 для интенсивных операций по всей линии фронта на Украине: расширение авиапарка повышает готовность российских войск (Military Watch Magazine, США)"