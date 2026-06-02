Морпехи ВС России создали передовую лабораторию БПЛА в зоне спецоперации

В зоне проведения специальной военной операции бойцы группировки «Центр» развернули специализированную мастерскую по модернизации и производству разведывательных и ударных аппаратов, заявил боец 61-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Капибара.

Специалисты занимаются разработкой дронов на добропольском направлении. Основной упор делается на создание ударных и разведывательных аппаратов, пояснил собеседник РИА "Новости".

"Создаем наземные станции управления, занимаемся видеоперехватом и разрабатываем собственные прошивки", – рассказал начальник лаборатории беспилотных систем.

Результаты этого труда активно применяются бойцами для выполнения различных боевых задач на линии соприкосновения.

Особое внимание в подразделении уделяют обучению новых кадров. Команду формируют из бойцов с задатками к технике, даже если у них отсутствует профильный опыт. Новички проходят подготовку прямо в мастерской и через несколько месяцев становятся квалифицированными специалистами.

Военнослужащие морской пехоты группировки "Центр" ликвидировали на добропольском направлении 12 современных украинских беспилотников. Экипаж танка морпехов на этом участке фронта выдержал атаку более 50 вражеских дронов.