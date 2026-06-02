Huta Stalowa Wola поставит МНО Польши вооружения на сумму 16,5 млрд. долл.

ЦАМТО, 1 июня. Агентство вооружений МНО Польши 30 мая сообщило о подписании рекордного пакета контрактов на поставку вооружений для ВС страны.

В мероприятии, состоявшемся на предприятии Huta Stalowa Wola (HSW), являющемся подразделением польской оружейной группы PGZ (Polskiej Grupy Zbrojeniowej), принял участие министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Общая стоимость закупок для МНО Польши составила 60 млрд. злотых (около 16,536 млрд. долл.). Финансирование контрактов осуществляется в рамках программы кредитования SAFE (Security Action for Europe) Европейского союза. Всего же в рамках механизма SAFE Польше выделены средства в размере 43,7 млрд. евро (50,74 млрд. долл.).

В перечень подписанных с HSW соглашений вошли:

- Контракт на поставку 146 боевых машин пехоты Borsuk на сумму около 7,5 млрд. злотых. Это второе соглашение на поставку БМП Borsuk. Контракт увеличивает объем заказа до 257 машин (262 ед., включая 5 поставленных прототипов). Поставки техники запланированы на 2030 год.

- Контракт на поставку 1000 вспомогательных машин (машины для перевозки боеприпасов, командирские машины, мобильные командные пункты, легковые автомобили и грузовики повышенной проходимости, машины средней грузоподъемности повышенной проходимости, тяжелые ремонтно-эвакуационные машины, ремонтные мастерские для вооружения и электроники, РЛС артиллерийской разведки Liwiec-P) для подразделений РСЗО Homar-K на сумму около 19 млрд. злотых (в составе консорциума PGZ WWR, совместно с компаниями PGZ, Jelcz, Rosomak, Wojskowe Zaklady Lacznosci №1 и PIT-Radwar). Контракт также предусматривает разработку, испытания и поставку модулей пусковых установок Homar-K. Работы будут осуществляться с использованием лицензионной документации, полученной от Hanwha Aerospace.

- Контракт на поставку вспомогательных машин (машины управления, машины для перевозки артиллерийских боеприпасов, ремонтные мастерские для вооружения и электроники, машины технической поддержки и др.) для 6 дивизионных огневых модулей со 155-мм самоходными гаубицами K9PL стоимостью около 7,6 млрд. злотых (совместно с компанией Rosomak).

- Контракт на поставку 11 дополнительных минных заградителей на колесном шасси Baobab-K на шасси Jelcz с колесной формулой 8x8 с бронированной кабиной.

- Контракт на поставку 8 ротных огневых модулей Rak с 64 самоходными минометами M120K калибра 120 мм на сумму около 3,8 млрд. злотых (в консорциуме с компанией Rosomak). Поставка должна быть выполнена к 2030 году. На сегодняшний день ВС Польши уже получили 124 миномета "Рак". В отличие от ранее приобретенных комплексов, новые модули получат минометы с модернизированным автоматом заряжания, обеспечивающим более высокую скорострельность.

- Контракт на поставку 4 дивизионных огневых модулей Regina (96 ед. 155-мм самоходных гаубиц Krab) на сумму около 7,9 млрд. злотых. HSW планирует завершить выполнение контракта к 2030 году. С учетом предыдущих заказов, к 2030 году на вооружении ВС Польши будет состоять 360 гаубиц Krab.

- Контракт на поставку нескольких десятков машин управления на базе платформы Waran с колесной формулой 4х4 на сумму более 2,6 млрд. злотых (в составе консорциума с Teldat). Эти машины будут выполнять задачи связи и управления на уровне батальона и роты для бронетанковых, механизированных и моторизованных частей, а также спецподразделений.

- Контракт на поставку вспомогательных машин для 155-мм самоходных гаубиц K9A1 Thunder.