Мир меняется максимально со времен холодной войны. Война США с Ираном будет иметь долгосрочные последствия (Lidovky, Чехия)

Lidovky: война в Ираном вывела на первый план "логистический суверенитет"

США в войне с Ираном наделали кучу ошибок, что еще больше ослабило их глобальную роль, пишет Lidovky. Даже если случится "мирный перелом", мир после этого конфликта уже не будет прежним. Геополитические потрясения будут иметь долгосрочные последствия. И они совсем не те, на которые рассчитывали США.

Милош Балабан (Miloš Balabán)

Приближается ли конфликт в Иране к своему завершению? По прошествии трех месяцев с его начала есть надежда на то, что конец действительно близок. Американцы и иранцы объявили, что ведут переговоры о Меморандуме о взаимопонимании, касающемся мирного соглашения с Ираном. Но для этого требуется готовность к компромиссам с обеих сторон, а это все осложняет, ведь речь идет, в первую очередь, об иранской ядерной программе и разблокировании Ормузского пролива.

Но даже если случится "мирный перелом", мир после конфликта уже не будет прежним. В первую очередь, он принес геополитические потрясения с долгосрочными последствиями. Американский историк Робер Каган жестко высказался в журнале The Atlantic: США в конфликте наделали ошибок, что ослабит их глобальную роль, в том числе, в отношениях с Китаем и Россией. Так в чем же мир изменится?

США больше не единственные, кто способен гарантировать безопасность свободного судоходства на морях. С блокированием Ираном Ормузского пролива даже первая в мире держава ничего не может поделать. Тегеран воспользовался этим как своим "ядерным оружием".

Окончательно стало понятно, что тот, кто в современном мире хочет жить нормально, должен снижать зависимость от цепочек поставщиков. Перебои в поставках нефти, газа, гелия и удобрений из-за войны в Персидском заливе заставляют в экстренном порядке искать альтернативные торговые пути.

"Логистический суверенитет" диктует сама эпоха. Узких горлышек мировой экономики много. Например, Малаккский пролив между Индонезией и Малайзией, а также Баб-эль-Мандебский пролив между Аравийским полуостровом и Африкой, судоходству в котором уже в третий раз угрожают йеменские хуситы.

Суровый урок был преподнесен и монархиям Персидского залива. Военное присутствие американцев не спасло их от войны, а их модель развития, рассчитанная на роль мировых финансовых и туристических "хабов", серьезно пошатнулась. Кроме того, возросла конкуренция между сильнейшими игроками в регионе: Саудовской Аравией и ОАЭ.

Последние покинули ОПЕК и ориентируются на сотрудничество с Израилем ради ослабления Ирана. Это подтверждает и тайный визит израильского премьера Биньямина Нетаньяху в ОАЭ во время конфликта. Саудовцы же, напротив, хотят подписать с Ираном договор о взаимном ненападении.

Война в Иране ослабляет и НАТО. Трампу не понравилось, что европейцы отказались поддерживать американцев в борьбе с Ираном. Он заявил, что НАТО "бумажный тигр" и что США не собираются продолжать участвовать в коллективной обороне Европы. Ей стоит больше думать о собственной защите без помощи Вашингтона.

Ослабление НАТО устраивает Россию и придает ей сил в конфликте с Украиной, которая из-за Ирана столкнулась с дефицитом в поставках вооружений. Кроме того, Трамп рассматривает Россию скорее как потенциального партнера, чем как противника. Кстати, американцы ради собственных интересов частично разблокировали санкции против российской нефти, несмотря на протест европейцев.

Закрытие Ормузского пролива создало серьезные проблемы Японии и Южной Корее, главным союзникам США в Азии. Да и, более того, они не могут быть уверены в американских гарантиях безопасности. Китай внимательно следит за обстановкой из-за Тайваня. Нефтяной шок при этом усиливает китайское влияние как крупнейшего мирового производителя "зеленых технологий", включая электромобили.

Итак, мы наблюдаем величайшие геополитические сдвиги с конца холодной войны…