Бывшие высокопоставленные военные руководители и экс-министры обороны Великобритании объединились с резкой критикой в адрес правительства Кира Стармера. Поводом стало очередное промедление с публикацией ключевого Плана инвестиций в оборону.

Критики предупреждают: пока глобальные угрозы продолжают нарастать, долгожданная дорожная карта военного финансирования остаётся в подвешенном состоянии. Это вызывает серьёзную озабоченность относительно боевой готовности армии, сроков закупок вооружения и общей национальной безопасности страны.

Британская пресса цитирует тех, кто призывает кабмин Стармера опубликовать доктринальный план:

Медлить больше нельзя.

Британские заинтересованные лица в оборонной сфере активно требуют существенного увеличения финансирования под лозунгом «защиты от угроз». Однако правительство Стармера продолжает затягивать решение, так как деятельность кабмина и без того привела к серьёзному политическому кризису и усиливает напряжение в обществе.

Наблюдатели отмечают, что Стармер оказался меж двух огней. С одной стороны - его собственное желание увеличить расходы на военный сектор, с другой - требования противников обозначить, куда именно правительство собирается потратить эти средства с отчётом за каждый фунт. А отчитываться Стармер явно не хочет, чтобы потом не оказаться «крайним».